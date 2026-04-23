シャオミ、1万mAh相当のケーブル内蔵モバイルバッテリー発売 早割で4280円
シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand」を発売した。価格は4780円。早割キャンペーンとして、5月6日までは4280円となる。Xiaomi直営店や公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などで購入できる。
「Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand」は、スタンドやUSB-Cケーブル、マグネットを備えたモバイルバッテリー。スタンドは約80度まで開くことができる。
5000mAhのバッテリーセルを2つ内蔵し、1万mAh相当の容量を備える。ケーブルを除く大きさは108.8mm×68.9mm×20.25mm、重さは229g。デジタルディスプレイを搭載し、バッテリー残量をパーセント表示で確認できる。
本体のポート類は、一体型USB-CケーブルのほかにもUSB-Cポートを1つ搭載。3台のデバイスを同時に充電できる。最大33Wの出力と、最大30Wの入力に対応する。Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand カラー ベージュ、ブルー、パープル、グレー 大きさ 108.8mm×68.9mm×20.25mm（ケーブルを除く） 重さ 229g バッテリー容量 1万mAh相当（5000mAhセル×2） 最大出力 33W 最大入力 30W ポート USB-Cポート、一体型USB-Cケーブル デジタルディスプレイ ○ デュアルNTCセンサー ○ パッケージ内容 Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand／取扱説明書／保証書