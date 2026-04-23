TBS・安住紳一郎アナ、出張先のホテルで“注意”受ける「間違えられました」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、23日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生中継で出演。出張先のホテルで“注意”を受けてしまったことを明かした。
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「出張 安住がいく-岐阜・関市編-」のコーナーで、岐阜県関市から出演。「おはようございます。『出張 安住がいく』。今朝は、岐阜県関市に来ています」とあいさつ。「ここ関は、みなさんもご存じだと思いますが、刃物、ナイフの町として大変有名です。最近は『鬼滅の刃』などの日本アニメの影響で、世界からお客様がここ、関に来ているそうです」と紹介した。
続けて、隣に並ぶCBCの若狭敬一アナウンサーが、「世界三大刃物の町として知られていまして、市内には300から400の刃物メーカーが点在しております」と伝えた。
ここで安住アナが、「今日はね、私たち白装束を着ているんですけれども、今朝宿泊先のルートインを出るときに『部屋備え付けの作務衣（さむえ）を着たまま外出しないでください』と間違えられました」と告白。若狭アナは「ははは、そうですか」と笑っていた。
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「出張 安住がいく-岐阜・関市編-」のコーナーで、岐阜県関市から出演。「おはようございます。『出張 安住がいく』。今朝は、岐阜県関市に来ています」とあいさつ。「ここ関は、みなさんもご存じだと思いますが、刃物、ナイフの町として大変有名です。最近は『鬼滅の刃』などの日本アニメの影響で、世界からお客様がここ、関に来ているそうです」と紹介した。
ここで安住アナが、「今日はね、私たち白装束を着ているんですけれども、今朝宿泊先のルートインを出るときに『部屋備え付けの作務衣（さむえ）を着たまま外出しないでください』と間違えられました」と告白。若狭アナは「ははは、そうですか」と笑っていた。