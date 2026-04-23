FRUITS ZIPPER真中まな、ミニワンピ姿で雰囲気ガラリ 27歳誕生日記念ショットに「一目惚れ」「どんな服でも着こなしてて天才」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/23】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の公式X（旧Twitter）が、4月22日に更新された。メンバーの真中まなが黒のミニ丈のワンピースを着用したクールな写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】FRUITS ZIPPERメンバー「新鮮すぎる」大人ショット
投稿は、4月22日に27歳を迎えた真中の誕生日を祝ってアップされたもの。真中はオフショルダーが印象的な黒いミニワンピースに身を包み、涼しげな瞳でカメラを見つめている。メンバーカラーである水色の可愛らしい衣装を着用していることが多い真中だが、今回の投稿画像はいつもとは一味違う“大人”な写真となった。
さらに真中は、自身のXでも同じタイミングで撮影したと思われる写真を公開。赤いリップや艶肌が際立つ顔の写真をアップした。また、真中は自身のXで「たくさんみんなに幸せと元気をお届けできるようにがんばりまくっちゃいます」と投稿し、27歳になった意気込みを明らかにした。
この投稿を受け、Xでは「かっこよくて一目惚れしそう」「こういうコンセプトも似合ってる」「どんな服でも着こなしてて天才」「新鮮すぎる」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】FRUITS ZIPPERメンバー「新鮮すぎる」大人ショット
◆真中まな、ミニワンピ姿の涼しげショット公開
投稿は、4月22日に27歳を迎えた真中の誕生日を祝ってアップされたもの。真中はオフショルダーが印象的な黒いミニワンピースに身を包み、涼しげな瞳でカメラを見つめている。メンバーカラーである水色の可愛らしい衣装を着用していることが多い真中だが、今回の投稿画像はいつもとは一味違う“大人”な写真となった。
◆真中まな、個人Xには美しさ際立つアップ写真を投稿
さらに真中は、自身のXでも同じタイミングで撮影したと思われる写真を公開。赤いリップや艶肌が際立つ顔の写真をアップした。また、真中は自身のXで「たくさんみんなに幸せと元気をお届けできるようにがんばりまくっちゃいます」と投稿し、27歳になった意気込みを明らかにした。
この投稿を受け、Xでは「かっこよくて一目惚れしそう」「こういうコンセプトも似合ってる」「どんな服でも着こなしてて天才」「新鮮すぎる」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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