

ヤドン

香川県では4月24日から12月31日まで「ヤドンパラダイス in 香川」と題して、ポケットモンスターの人気キャラクター「ヤドン」とコラボレーションしたスタンプラリーやイベントを開催します。

「ヤドンといっしょ！香川めぐり旅」は、ヤドンと関連する宿泊施設や公共交通機関（「ヤドンのお宿」や「ヤドンのバス」など）と寒霞渓や栗林公園などの観光スポットを巡るスタンプラリーです。各スポットに設置されている「観光スタンプ(全9カ所)」を3つ、「切符スタンプ(全11カ所)」を1つ集めて応募すると、香川漆器の「ヤドンのお皿」や「うどん県×ヤドン」のコラボ商品などが抽選で当たります。対象のスポットで配布しているパンフレット、または特設サイトで入手できるはがきを使って応募することができます。

また、ヤドンとコラボしたミニゲームや物販、飲食店などが出店するイベントも行われます。詳しい内容は公式X(@Udonken_Yadonbu)と特設サイトで発信します。

香川県はポケモンと「地域活性化に関する連携・協力協定」を締結し、2018年からうどん県PR団として活躍中のヤドンと共に、さまざまな観光誘客イベントを実施しています。