ドジャース・大谷翔平（31）が3勝目をかけて日本時間23日、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発登板。前回16日のメッツ戦は投手限定で出場したが、9日のブルージェイズ戦以来、2試合ぶりにリアル二刀流でオーダーに名を連ねた。

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ここにきて、カブスのクレイグ・カウンセル監督が「大谷ルール」をやり玉に挙げた。開幕から8月末までベンチ入り26人のうち、投手の登録が13人に限られる中、二刀流登録の大谷は投手としてカウントされず、ド軍は実質14人の投手を起用できる。これに同監督は「恐らく、最も奇怪なルール」と断言。「特定のチームだけが恩恵を受けている」などと批判を展開した。

これに対し、ドジャース・ロバーツ監督は「他球団も大谷のような選手を見つければ、恩恵を受けられる」と応戦した。

カウンセル監督は中西部の名門として知られるノートルダム大学（インディアナ州）で会計学を専攻。GPA（成績の平均値）が上レベルの3だったインテリ指揮官は、投打ともハイパフォーマンスを発揮し続ける大谷やドジャースに揺さぶりをかける計算があるとみられる。カウンセル、ロバーツの両監督が火花を散らした今回の論争は、30球団の中でも過激なことで知られるシカゴのカ軍ファンに飛び火しかねない。

カ軍の本拠地リグレーフィールドのファンは、大谷を獲得できなかった球団フロントへの当てつけもあり、ドジャース戦では毎回、大谷に対して容赦のないブーイングを浴びせてきた。

同地の熱狂的なファンによって、不快な思いをさせられた日本人選手は少なくない。有名なのは2008年から4年間、プレーした福留孝介（現野球解説者）だ。中日からFA移籍すると3、4月は打率.327、1本塁打、10打点と好スタートを切ったが、その後は徐々に失速。バットから快音が響かなくなると、リグレーフィールドのスタンドには人種差別的なメッセージが書かれたボードが掲げられた。遠征の際には、シカゴの空港で「フクドメ コウスケさま。レッズへのトレードが決まりました。シンシナティ行きの搭乗口へとお急ぎ下さい」と、職員による嫌がらせのアナウンスが流れたこともあった。

今季、両軍による直接対決は計6試合。今週末の25日からはドジャースタジアムで3連戦が組まれている他、8月4〜6日には敵地での3試合が予定されている。大谷は敵地での3連戦に投打のリアル二刀流で出場すれば、スタンドから大ブーイングを浴びるのは必至。今季はド軍に加え、カ軍もナ・リーグ中地区でレッズ、カージナルスと上位争いを繰り広げており、レギュラーシーズンを勝ち上がれば、ポストシーズン（PS）でド軍と顔を合わせる可能性がある。

PSでは、10年ぶりの世界一を期待するカ軍ファンがヒートアップすることが予想される。指揮官による大谷ルール批判をきっかけに、大谷本人への風当たりが強まりそうだ。

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ところで、そのPSを争う中に佐々木朗希は存在しないかもしれない。実力うんぬんの前に「人間性の問題」でアウト判定され、トレードに出される可能性があるというのだ。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠 では、それらについて詳しく報じている。