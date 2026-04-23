MOOMINの氷冷タオルで夏を快適に♡ひんやりボディーシートも登場

暑さが気になるこれからの季節に、可愛さと機能性を兼ね備えたひんやりアイテムが登場♡MOOMINの世界観を楽しめる氷冷タオルとボディーシートは、日常の暑さ対策をもっと楽しくしてくれる存在です。見た目の癒しはもちろん、使い心地にもこだわったアイテムで、外出時も快適に。夏のお出かけやレジャーシーンにぴったりの新作をチェックしてみてください。

ニョロニョロデザインの氷冷タオル

「MOOMIN氷冷タオル」は、30×60cmの大判サイズで首にかけて使える実用性の高さが魅力。価格は726円（税込）、セット内容は約W300×600mmの氷冷シートタオル5個入りです。

メントール配合でひんやりとした爽快感が広がり、暑い日でも気分をリフレッシュできます。

パッケージには、夏至の時季に登場するミステリアスなキャラクター「ニョロニョロ」をデザイン。奇数で行動するという設定にちなんだ5本入り仕様も遊び心たっぷりです。

個包装なので持ち運びにも便利で、スポーツ観戦やアウトドア、日常の外出など幅広いシーンで活躍します。

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香りで癒されるボディーシート

「MOOMINひんやりボディーシート」は、全2種展開で価格は616円（税込）、20枚入り。サイズは約W150×H200mmと使いやすく、やわらかで厚手のシートが汗やベタつきをしっかりオフしてくれます。

しらかばの森

こけもものジャム

香りは「しらかばの森」と「こけもものジャム」の2種類。「しらかばの森」はグリーン調でウッディーな爽やかさ、「こけもものジャム」は甘酸っぱく可愛らしい香りが特徴です。

メントールによる清涼感に加え、ヒアルロン酸Naや加水分解コラーゲン、ハマメリス葉エキスといった保湿成分を配合し、ひんやりしながらうるおいもキープしてくれます。

夏のお出かけをもっと快適に

どちらのアイテムも、暑さ対策をしながら気分を上げてくれるのが魅力。氷冷タオルは首元をしっかり冷やし、ボディーシートは汗ばむ肌をすっきり整えてくれるので、セットで使うのもおすすめです。

スポーツ観戦やフェス、アウトドアはもちろん、通勤やお買い物など日常使いにもぴったり。バッグに忍ばせておけば、いつでもどこでもリフレッシュできる心強い味方です。

可愛く涼しく夏を楽しもう♡

MOOMINのひんやりアイテムは、暑さ対策をしながら気分も癒してくれる優秀な存在。可愛いデザインと爽快な使い心地で、毎日の外出がもっと快適に変わります。

これからの季節に欠かせないアイテムとして、ぜひ取り入れてみてください♪お気に入りの香りやデザインで、涼しく楽しい夏を過ごしましょう。