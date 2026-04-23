「家賃を払うのはもったいない」「資産にならないのは損だ」……。私たちの周りには、こうした住まいの常識があふれています。しかし、変化の激しい現代において、住宅ローンというを背負うことだけが正解なのでしょうか。本記事では月収62万円（賞与別）の前田さんの事例とともに、40代からの住まい選びをFP dream代表FPの藤原洋子氏が助言します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。相談者の名前はすべて仮名です。

「45歳のデッドライン」という呪縛

首都圏在住の前田健一郎さん（仮名／45歳・会社員）はいま、猛烈な焦燥感のなかにいます。

妻（40歳・パート）と、高校生の長男（16歳）、中学生の長女（13歳）の4人家族。手狭になった家賃13万円の賃貸マンションを出て、「そろそろ自分たちの城を」と、先日家族で住宅展示場へ足を運びました。

そこで営業担当者にいわれたのが、「45歳のデッドライン」という言葉です。

「前田さん、35年ローンを組むならいまがリミットですよ。45歳で組めば完済は80歳。これ以上遅れると、借入期間を短くせざるを得ません。月々の返済額が跳ね上がりますから、いまがまさに『デッドライン』なんです」



うすうすわかっていた「45歳購入・完済80歳」という現実。これは、多くの40代男性が直面する数字です。広い玄関、断熱効果が高く美しい窓や壁、最新型の設備が整ったキッチンや浴室。それぞれの家を見学するたび、その家で暮らす家族の笑顔が目に浮かびます。前田さんは、「確かにそうなんだよなぁ……。ここで立ち止まって考える時間の余裕はないのかもなぁ……」そう、背中を押されるように契約を決断しました。

念願のマイホームを手に入れ、妻や子どもたちのはしゃぐ様子は嬉しい反面、前田さんには、お腹に重い石があるような感覚が拭えませんでした。

ローン完済はゴールではない…「老後破綻」を招く無茶な住宅購入の末路

多くの人が「ローンを完済すればバラ色の老後が待っている」と考えています。しかし40代での購入において、真の戦いは「定年後」に始まります。前田さんのケースで、老後破綻を招く3つの注意点を紐解いてみましょう。

空白の20年という恐怖

65歳の定年後、完済予定の80歳までには「15年間」の月日が流れます。60歳を過ぎて働き方が変わると、一般的には収入も少しゆったりとしたペースになるものです。そんな時期に、現役時代と同じ月々15万円（年間180万円）の返済を続けていくと、15年間の総額は2,700万円にのぼります。

セカンドライフを自分たちらしく楽しむためにも、この「2,700万円」をいまの収入だけで支えていけるかどうか、一度未来の自分に相談するよう考えるべきでした。

教育費と修繕費の「ダブルパンチ」

子どもたちが高校生・中学生といういまの時期は、教育費のピークに向けた準備期間でもあります。今後数年間は大きな支出が想定されますので、住宅ローンとの付き合い方には少し工夫が必要です。さらに築15〜20年が経過すると、給湯器の交換や外壁の塗装など、住まいの健康維持にも費用がかかってきます。

ちょうどセカンドライフに向けた貯蓄を加速させたいタイミングと重なるため、先に「いつ、どんなお金が必要になるか」を見積もっておいたほうがよいでしょう。

年金収支の罠

老後のゆとりを考えるうえで、「年金の範囲内で暮らせるか」という視点はとても大切です。もし年金見込み額が27万円で、ローンの返済が15万円あると、生活費に回せるのは12万円となります。前田さん夫婦にとって、これまでどおりの暮らしを楽しむには、少し心細い数字かもしれません。不足分を補うために、現役時代の貯蓄を毎月10万円ずつ取り崩していく生活は、精神的な不安にも繋がります。

「こだわりの家」を手に入れたことが、かえって老後の自由を制限してしまうという事態は、できるだけ避けたいものですね。

もし、中古を買っていたら？そもそも買わなかったら？

周りから「いまが最後のチャンス」といわれ、焦って新築住宅を購入した前田さん。ここで、もし前田さんが「中古住宅」を購入していた場合と、“いまは買わない”という「戦略的不買」を選んだ場合における、それぞれの10年後のシミュレーションを比較してみましょう。

10年後：中古購入を選んだ前田さん（55歳）

住まいは整いましたが、教育費とローンの支払いが重なる時期は、どうしても手元の現金を優先して使うことになります。万が一のことがあっても、長期的な返済の責任があるために、すぐに生活をコンパクトにしたり、引っ越したりといった柔軟な対応がしにくくなる可能性があります。家の価値が上がっていたとしても、それは毎日の安心を直接作ってくれるわけではありません。

だからこそ、家族の自由を守るための「余白」をどれくらい残しておけるかを、家族と一緒に考えておく必要があります。

10年後：戦略的不買を選んだ前田さん（55歳）

家賃を払うことで「身軽さ」を選んできた結果、手元には1,500万円という頼もしいキャッシュが残っていたはずです。55歳、子育てがひと段落した前田さん夫婦にとって、本当に必要な住まいの形は10年前とは違っているでしょう。駅近の便利な中古マンションを現金に近い形で手に入れたり、住む場所をガラリと変えてみたり。1,500万円という「自分を助けてくれる資本」があれば、55歳からの人生を自由に再設計できたかもしれません。

「家賃はもったいない」と焦る必要はありません。家賃を払うことで得られるのは、「いつでも人生を再設計できる」という心のゆとりです。一方で、ローンは日々の生活を支える大きな支柱となります。特に変化の激しい現代では、手元に現金をしっかり残しておくという戦略も、家族を守るための立派な正解のひとつです。

「自分たちの城が欲しい」という想い、とても大切です。その想いを支えるために、少しだけ「出口（もしものときのこと）」についても考えておきましょう。40代の住まい選びでは、資産としての「健やかさ」が鍵になります。

せっかく手に入れたマイホームも、場所や条件によっては、ローンの返済スピードよりも価値が下がるスピードが速くなってしまう場合があります。特に「自分たちだけのこだわり」が強すぎると、次に住む人をみつけるのが難しくなり、将来の選択肢を狭めてしまうかもしれません。

お勧めしたいのは、多くの人が「住みたい」と感じる駅徒歩10分圏内の物件や、都市部のエリアです。なかでも、管理が行き届いた築20年ほどの中古マンションは、資産価値が安定しており、家計の強い味方になります。なにかあったときに「貸せる、売れる」という安心感は、人生を支える「目に見える守り」になってくれるはずです。

住宅は「人生の目的」ではなく「手段」に過ぎない

「80歳までローンが続く」という事実に、身構えてしまうのは自然なことです。しかし、周りから「今が最後のチャンス」といわれると焦ってしまいますが、一度深呼吸して考えてみませんか。大切なのは世間のタイムリミットではなく、自身と家族にとっての『ちょうどいい時期』かどうか。納得感を大切にすることが、将来の安心につながるはずです。

住宅は、家族が笑顔で過ごすための「大切な場所」であって、決してそれ自体が人生のゴールではありません。新しいリビングは素敵ですが、そのために定年後の心配をしたり、日々の楽しみを我慢し続けたりすることは、本当に望んでいた「家族の幸せ」でしょうか。

住宅を持つということは、大切な資金を「住まい」という形に変えて預けるようなものです。20年、30年経ったとき、「この家がいざというときに自分たちを支えてくれる」と、穏やかな気持ちで思えるか。あるいは「この家のおかげで、これからの生活も安心だね」と夫婦で笑い合えるか。そんな確信が持てるまで、じっくり時間をかけても遅くはありません。

「幸せのバランス」は、どのあたりにあるでしょうか。大切な人生という物語を、一度高いところから眺めるような気持ちで、ゆったりと見つめ直してみてください。

藤原 洋子

FP dream

代表FP