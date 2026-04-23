厚生労働省が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、厚生年金（第1号）の平均受給額は月額約14万7,000円です。夫婦二人世帯であれば月22万円程度の収入が見込めますが、夫を亡くし「遺族厚生年金」に切り替わると、受給額は夫の報酬比例部分の4分の3と自身の基礎年金のみとなり、多くの世帯で収入は大幅に減少します。元会社役員の夫を亡くした65歳女性事例から、長寿社会における「お金と幸福のバランス」を考えます。

老後を二人で楽しむはずが…定年直後の夫の急死

都内の住宅街に住むトモコさん（仮名／65歳）は、夫が定年退職を迎えた直後、人生最大の転機を迎えました。夫は中堅メーカーの役員として長年勤め上げましたが、退職からわずか1ヵ月後、趣味のゴルフ中に心筋梗塞で急逝したのです。

夫は愛情深かったものの、やや亭主関白な人でした。家計の主導権はすべて夫が握っており、トモコさんに渡されるのは毎月の生活費のみ。貯蓄額や投資状況、さらには夫がいくら稼いでいるのかさえ、短大卒業後に花嫁修業を経て結婚という永久就職をしたトモコさんは、40年間詳しく聞いたことがありませんでした。

「夫に任せておけば安心」と信じ込んできたトモコさんの前に残されたのは、3,200万円という退職金が振り込まれた通帳と、複雑な相続の手続きでした。

金融知識ゼロの主婦を狙う「老後不安」のワナ

夫亡きあとのトモコさんの年金収入は、遺族年金と自身の基礎年金を合わせて月額約11万円。退職金以外の預金や株式は、息子たちと相続でわけるとわずかしか残りませんでした。

夫が高年収でありながら貯蓄が伸びなかったのには理由がありました。役員としての面子を保つための高額な交際費、外車や高級時計への支出。そしてなにより、2人の息子の私立小学校から大学の学費と留学費用、さらには孫の学費までを援助し、住宅ローンを定年直前に完済させたためです。

「この3,200万円を1円も減らしてはいけない」トモコさんは、そう固く決意しました。

しかし、どこで聞きつけたのか金融機関の担当者が次々と訪れます。「元役員の奥様なら資産運用は常識です」「毎月分配型の投資信託で、年金を補いましょう」といった話が舞い込みました。

日本銀行の金融広報中央委員会が公表した「家計の金融行動に関する世論調査（令和5年）」によれば、高齢者世帯は多くの金融資産を保有している一方で、金融リテラシーの自己評価と実力が乖離している傾向がみてとれます。特に、一度も自身で資産管理を行ってこなかった人にとって、数千万円という大金は、守るべき資産であると同時に、一歩間違えれば食い物にされる危うい標的でもありました。

迷いの果てに選んだのは「豪華客船での世界一周」

トモコさんは当初、将来への不安から退職金を一銭も使わずに貯金し、節約に励もうと考えました。しかし、四十九日を終えたころ、夫の遺品である手帳に記された「退職したら夫婦で行きたい場所リスト」をみつけ、胸が締め付けられます。

「夫は一生懸命働き、家族のためにお金を残してくれました。でも、その夫はもういない。私まで不安を抱えてただ生き延びるためだけにこのお金を抱えていて、果たして夫は喜ぶだろうか」

悩んだ末、トモコさんは決断を下します。退職金のなかから1,100万円を投じ、最高級クラスの豪華客船による「世界一周クルーズ」を申し込んだのです。

息子たちは「正気か」と驚き、全力で反対しました。「年金が月11万円しかないのに、1,000万円以上を遊びに使うなんて無謀だ」と。何度も説得されましたが、トモコさんの考えは変わりません。彼女は残りの2,200万円を「万が一の介護・医療費」として、大手銀行の定期預金と個人向け国債に堅実に振り分けました。そのうえで、豪華客船という「安全なコミュニティ」に身を置き、世界を回ることで、夫とみるはずだった景色を全部みてこようと考えたのです。

老後も、自分の人生を歩むために

100日間にわたる航海を終えて帰国したトモコさんの表情は、以前とは見違えるほど明るくなっていました。

「船内では世界中から来た同世代の方々と交流しました。自分の意志で決断し、自分の足でピラミッドやヴェルサイユ宮殿をみたことで、一人で生きていく覚悟ができたんです。夫と一緒だったら、もっと楽しかったでしょうけどね……」

トモコさんの事例は、高齢期における「資産の価値」を問い直してくれます。内閣府の「高齢者の経済生活に関する調査」（令和元年度）では、高齢者の生活満足度は単なる所得の多さよりも、主観的な健康感や社会との繋がりに強く相関することが示唆されています。

3,200万円を銀行に寝かせ、月11万円の年金で不安に震えて過ごす老後よりも、お金を「一生の思い出」に変え、残りの資金で質素ながらも自立して生きる道を選んだトモコさん。

大切なのは、夫が財布を握っていたとしても、遺された側が現状を正しく把握し、「自分はどう生きたいか」という視点でお金の手綱を握り直すことです。3,200万円という資産は、トモコさんにとって、夫の思い出から卒業し、自らの人生を漕ぎ出すための「乗船券」となったのです。

もし、あなたがいま、家計管理を配偶者に任せきりにしているなら、まずは最新の「ねんきん定期便」を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。自分の将来の受給額を把握すること。その一歩が、予期せぬ事態を「絶望」ではなく「再出発」に変える鍵となります。

豪華客船の旅から戻ったトモコさんは、現在、残った資産を管理しながら、地域のボランティア活動に精を出しています。クルーズ旅行で得た知見や友人との繋がりは、彼女にとって、いかなる金融商品よりも価値のある「心の資産」となっているようです。