【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通するひらがな2文字を埋めよう！ ヒントは和歌の枕詞
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、事務的な処理から、振る舞いに関する表現、さらには古典の世界で使われる枕詞まで、時代や用途を超えた3つの言葉をピックアップしました。文字を当てはめていくことで、隠れた音の重なりを見つけてみてください。脳を働かせて、すっきりとした正解にたどり着きましょう。
さ□□き
さ□□かえ
あ□□きの
ヒント：和歌などで「山」や「峰」にかかる枕詞を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しひ」を入れると、次のようになります。
さしひき（差引）
さしひかえ（差控）
あしひきの
どれも正しい日本語になりますね。今回は、計算上の増減を調整する言葉、自身の行動を自制する表現、そして万葉集などでもおなじみの枕詞がそろいました。一見すると実務的な言葉と文学的な言葉という正反対の組み合わせですが、共通の「しひ」という音で結ばれているのが興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、事務的な処理から、振る舞いに関する表現、さらには古典の世界で使われる枕詞まで、時代や用途を超えた3つの言葉をピックアップしました。文字を当てはめていくことで、隠れた音の重なりを見つけてみてください。脳を働かせて、すっきりとした正解にたどり着きましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
さ□□かえ
あ□□きの
ヒント：和歌などで「山」や「峰」にかかる枕詞を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：しひ正解は「しひ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しひ」を入れると、次のようになります。
さしひき（差引）
さしひかえ（差控）
あしひきの
どれも正しい日本語になりますね。今回は、計算上の増減を調整する言葉、自身の行動を自制する表現、そして万葉集などでもおなじみの枕詞がそろいました。一見すると実務的な言葉と文学的な言葉という正反対の組み合わせですが、共通の「しひ」という音で結ばれているのが興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)