22日夜から23日朝にかけても県内ではクマの目撃が相次いでいます。



クマダスには、大仙市、湯沢市、秋田市などでの目撃情報が寄せられています。



県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、22日午後6時55分ごろ、大仙市豊川町後でイヌの散歩をしていた人がクマ1頭を目撃しました。



クマの体長は約1メートルで、去った方向はわかっていません。





近くの民家までは15メートルほどの場所です。また、湯沢市酒蒔谷地では午後8時25分ごろ、車で北から南に走っていた人がクマを目撃しました。その後、警察が現場をパトロールしましたが、クマの姿はなかったということです。23日午前0時20分ごろには、秋田市濁川家ノ前に住む人が、自宅敷地内にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約80センチで、去った方向はわかっていません。大仙市大沢郷寺字曲田では、午前8時40分ごろ、東側の山から水田を走って大沢川に移動するクマが目撃されました。クマは数分間大沢川の藪の中にいましたが、山の方へ戻ったということです。そして約15分後にも同じように川の方へ移動していたということです。クマの体長は約1.5メートルです。