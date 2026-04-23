ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（51）が22日（日本時間23日）のジャイアンツ戦前に報道陣の取材に応じ、この試合に先発する大谷翔平投手（31）の登板翌日について話した。

前回登板の15日（日本時間16日）メッツ戦では、登板2日前の死球の影響で打者としては出場せず、エンゼルス時代の21年5月28日以来、5年ぶりに投手に専念した。5回に今季初の自責点を記録も、日本の先発投手最長となる32回2/3連続自責点0をマーク。6回2安打1失点、今季最多10奪三振で2勝目を挙げた。

チームは現在、13連戦中でこの日のジャイアンツ戦が6戦目。この日、投打二刀流で出場する大谷について“中日”となる、あす23日（同24日）に休養を与えるかと聞かれ「様子を見るよ。まだ決めていない」とした指揮官。

次週からは2週連続で木曜（現地時間）に試合がなく、5月14日（同15日）のジャイアンツ戦後は、また2週連続で木曜が休養日となる。水曜の登板が合理的かと問われ「そう思うよ」と返答。「登板後にオフ日を挟んで回復できるスケジュールにできるなら、それは一つの要素になるね」と今後、数週間は“水曜の男”となる可能性を示唆した。