体の引き締めやダイエット効果もある最強の肩甲骨はがしとは？【肩甲骨はがし】

体の引き締めやダイエット効果もある最強の肩甲骨はがしとは

体幹を強化して肩甲骨はがしの効果を高めよう！

ここまで肩甲骨をはがす「5つの神エクササイズ」を紹介してきましたが、さらに効果を高めるためにおすすめしたいことがあります。それは、体幹を鍛えること。体幹を強化すると、よい姿勢を保つ筋力が補強され、体の安定性が高まります。

これは肩甲骨のズレを引き起こす前かがみなどの悪い姿勢の予防となり、同時に、肩甲骨はがしで得た効果を持続させます。よい姿勢が維持できれば体のゆがみも解消されるので、肩コリをはじめ、腰痛や頭痛などの不調の改善も期待できます。

また、体幹を鍛えることで体の動作がよりスムーズになり、代謝機能も上がって太りにくい体に。体の深部にあるインナーマッスルも刺激できるため、体の引き締め効果も引き出せるでしょう。さらに、骨盤に繋がる腹部の筋肉を強化できるため、内臓の働きが活性化されて、便秘などの腸の不調にも有効といわれています。

体幹を鍛えるエクササイズは、肩甲骨まわりの筋肉のほか、背中やお腹、下半身など、ほぼ全身の筋肉を鍛えられます。刺激を受けた筋肉は回復するまでに数日必要なため、2～3日間隔をあけて行ってください。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理