2026年ゴールデンウイークの天気と気温の予想です。29日(水・昭和の日)は前線が通過するため、北海道から北陸では雲が多く、所々でザッと雨が降るでしょう。東北の太平洋側や関東から近畿は日差しが届く見込みです。3日(日・憲法記念日)からは雨の降る所が多いでしょう。

29日(水・昭和の日)は北海道〜北陸の所々で雨 関東〜近畿は晴れ間

25日(土)は、北海道から九州にかけておおむね晴れて、行楽日和になるでしょう。沖縄は雲が広がりやすい見込みです。西日本では夏日(最高気温25℃以上)の所が多く、汗ばむ陽気でしょう。こまめな水分補給を心がけてください。26日(日)は九州から東海で次第に雨が降るでしょう。お出かけには雨具をお持ちください。





29日(水・昭和の日)は、前線が通過するため、北海道から北陸では雲が多く、所々でザッと雨が降るでしょう。関東から近畿は日差しが届き、昼間は汗ばむくらいでしょう。紫外線が強まりますので、対策をしてください。九州や沖縄は雨が降りそうです。

3日(日・憲法記念日)から6日(水・振替休日)は雨の所が多い

5月2日(土)は、北海道では雲が多いでしょう。東北から九州はおおむね晴れる見込みです。沖縄は雲が多いでしょう。

3日(日・憲法記念日)は、全国的に雲が広がりやすく、関東から九州では雨が降るでしょう。太平洋側を中心に雨脚が強まる所もありそうです。

4日(月・みどりの日)は、北海道や本州では雨の降る所が多いでしょう。九州では日差しが届く見込みです。沖縄はぐずついた天気でしょう。

5日(火・こどもの日)は、北海道から九州にかけて日差しが届く所が多い見込みです。ただ、所々でにわか雨がありますので、折りたたみ傘があると安心です。

6日(水・振替休日)は、北海道から九州は次第に雨の降る所が多いでしょう。



最高気温は、2日(土)〜6日(水)は北海道や東北では過ごしやすい陽気の日が多いでしょう。関東から九州では25℃くらいまで上がる日が多く、日中は半袖でちょうどよいくらいになりそうです。ただ、朝晩は薄着ではヒンヤリしますので、羽織る物があると良いでしょう。沖縄は蒸し暑く、熱中症に注意が必要です。



なお、この予報は4月23日(木)の予想をもとに作成しています。後半ほど予想が変わる可能性があり、信頼度はC〜Eと低めとなっている日もあります。最新の天気予報をチェックしてください。

紫外線の浴びすぎを防ぐには?

紫外線は、体の中でビタミンDを作るのを助ける役目もありますが、紫外線を浴びすぎるのは、要注意です。紫外線による皮膚への影響を防ぐには、日焼けしてからの手入れでは、対策が遅すぎます。紫外線の浴びすぎを防ぐには、次のような対策がおススメです。



…溝気琉疥爐筺UVカット効果のある衣類を選びましょう。ただ、暑い時期には、無理をして、熱中症にならないよう、通気性の良い素材などを選ぶことを、心がけてください。

◆〕良などで覆うことができない所は、日焼け止めを塗るのも効果的ですが、汗をかくと、日焼け止めが流れてしまいます。日焼け止めは、こまめに塗りなおしましょう。

紫外線は、眼からも浴びてしまいます。サングラスをかける場合は、眼にフィットした紫外線防止効果のあるサングラスを選ぶと、最大で紫外線を90%もカットすることができます。