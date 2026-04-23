活動停止中のNewJeans（ニュージーンズ）メンバーが、ソウルで目撃された。HYEIN（ヘイン、18）が、ファンの前で涙を見せた。

18歳の誕生日を祝うファンの「祝う会」が21日にソウル市内で行われ、ヘインがサプライズ参加した。韓国メディアのマイデーリーが23日「ヘインの韓国での近況が、ファンを通じて明らかになった。ソウル市内で開催されたバースデー祝賀カフェに自ら足を運び、ファンと交流した」と報じた。

さらに「黒いサングラスに白いマスク、ナイロンのトレーニングウェア姿で登場したヘインは、何センチ伸びたかは不明だが、以前と比べて急成長した様子だった。カジュアルな服装の中でも、存在感が際立っていた」と伝えた。

会場に来ていたファンがヘインに気づき、即席で小さなファンミーティングが行われた。ファンは「誕生日おめでとう」というメッセージとともに誕生日ソングを歌い、ヘインは感動した様子で後ろを向いて涙を拭う姿を見せた。その後、ヘインはファンからのサイン依頼に、丁寧に応じた。

所属事務所ADOR（アドア）は21日、NewJeans公式インスタグラムに「ハッピー・ヘイン・デイ（HAPPY HYEIN DAY）」との文とともにヘインの写真を掲載した。同アカウントにメンバー関連の投稿が掲載されたのは、昨年10月末の「Bunnies（公式ファン名） Day」3周年記念投稿以来、半年ぶりとなる。

最近、ヘリン、ヘインは、デンマークのコペンハーゲンの店でファンに目撃されている。その後、事務所は「ハニもいた」と、3人が同地に訪れていたことを認めている。