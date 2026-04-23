２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円３３銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安で推移している。



２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４８銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米原油先物の上昇でインフレ圧力が意識されるなか１５９円５７銭まで上伸する場面があった。



この流れを引き継いだ東京市場のドル円相場は堅調にスタート。時間外取引で米長期金利や米原油先物が水準を切り上げると、これにつられる形で午前９時１０分すぎに一時１５９円６８銭をつけた。ただ、その後は米国とイランの第２回和平協議の行方を見極めたいとして伸び悩んでいる。一方、エネルギー価格上昇による欧州経済への悪影響が懸念され、ユーロが対ドルや対円で軟調に推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８６円６０銭前後と同５５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS