「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１０時現在で、グローバルウェイ<3936.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



２３日の東京市場で、ＧＷは続伸し年初来高値を更新。同社は２２日、子会社のタイムチケットが推進するＴｉｋＴｏｋ事業「ＴｉｍｅＴｉｃｋｅｔ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」の海外展開を本格化すると発表しており、これが材料視されているようだ。



これは「ＴｉｍｅＴｉｃｋｅｔ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」の海外展開を通じて、グループとしての成長領域への取り組みを加速するもので、テキサス州の現地法人を拠点に事業展開。米国ではＴｉｋＴｏｋ ＬＩＶＥの企画・運用を核とするライブ配信エージェンシー事業を中核に、ＩＰ企画運営及びコンサルティング事業へ段階的に展開するとしている。



出所：MINKABU PRESS