

鉄道の安全を支える仕組みが、劇的な転換点を迎えています。JR九州は2026年4月15日、公衆回線（携帯電話網など）を利用した次世代の無線式列車制御システム「RKシステム（JR九州の無線式列車制御システム）」を長崎地区へ導入すると発表しました。最大の特徴は、これまで線路沿いに張り巡らされていた膨大なケーブルや地上装置を「スリム化」し、スマホと同じ公衆回線を使って「車上主体」で列車を制御する点にあります。これにより、少子高齢化が進む中でも交通ネットワークを長期的に維持することが可能になります。

本記事では、2028年度から順次拡大される導入スケジュールや、世界でも先進的な試みとなる「公衆回線」活用のメリット、さらに将来的な自動運転（GoA2.5）への展望について徹底解説します。

鉄道の景色から「信号機」が消える未来はあるか？

従来の鉄道保安装置は、駅などに設けた装置から列車や信号機、ポイント、踏切へ情報を伝えるため、多数のケーブルが必要でした。これに対し「RKシステム（無線式列車制御システム）」では、公衆回線を使って地上主体から車上主体の列車制御へ切り替えることで、地上設備の削減を図るのが特徴です。

JR九州より

また、これにより運転士が前方を確認する際の「景色」が変わります。

現在は、線路脇の信号機が絶対的な指標ですが、RKシステムでは情報の伝送が無線化され、車上のコンピュータが走行を制御することになります。

JR九州より同社は、現行装置と同等以上の安全性を実現しつつ、設備削減による導入コストの抑制や、維持更新費用の低減につながるとしています。さらに、同社が持つGOA2.5（添乗員付き自動運転）などの技術を活用し、実装を視野に入れることで、早期導入とコスト抑制も実現できるとしています。

新規開発を伴いながらも安全性・安定性を確保

新しい仕組みでは、公衆回線を使う以上、通信が途絶えた場合でも列車の安全を確保する技術や、情報セキュリティーを守る技術が重要になります。同社は、要求仕様の整理やFTA、安全性評価資料の作成、走行試験、無線環境の測定、モニターランなどを進め、鉄道総合技術研究所の評価も踏まえて、導入に向けて十分な安全性と安定性があると判断したとしています。

導入スケジュールの目標は、28年度が長崎本線の喜々津−浦上間（長与経由）、32年度が長崎本線の諫早−長崎間（市布経由）、33年度が大村線のハウステンボス−諫早間です。

鉄道保安装置の歴史において、自前の有線ネットワークを捨て「公衆回線」に舵を切ることは、非常に大きな挑戦です。JR九州が提案するこの「RKシステム」は、コスト削減という枠を超え、私たちが将来も当たり前に鉄道を利用し続けるための「守りのDX」ともいえるでしょう。2028年度、長崎の地から始まる新しい鉄道のカタチが、日本の、そして世界のローカル線再生のモデルケースとなることを期待せずにはいられません。

（画像：PIXTA、JR九州）

鉄道チャンネル編集部

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