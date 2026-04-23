開催：2026.4.23

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 5 - 2 [ブリュワーズ]

MLBの試合が23日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブリュワーズが対戦した。

タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するブリュワーズの先発投手はデイトン・ホールで試合は開始した。

3回表、2番 ウィリアム・コントレラス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 DET 0-1 MIL

4回裏、5番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 2-1 MIL

5回裏、1番 ケビン・マクゴニグル 10球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 3-1 MIL、3番 コルト・キース 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 4-1 MIL

8回表、3番 ジェーク・バウアーズ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 DET 4-2 MIL

8回裏、7番 ケリー・カーペンター 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 5-2 MIL

試合は5対2でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのケーシー・マイズで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで1勝1敗0S。タイガースのジャンセンにセーブがつき、0勝0敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 10:22:14 更新