GIZMON Kodalen FS

合同会社ギズモンは、レンズ付きフィルムの写りを再現したというパンケーキレンズ「GIZMON Kodalen FS」を4月21日（火）に発売した。価格はキヤノンEOS M/ソニーE/ニコン1/富士フイルムX/マイクロフォーサーズ用が5,670円、キヤノンEOS R/ニコンZ/ライカL用が7,550円。

GIZMON Kodalen FSは、Kodak（コダック）のレンズ付きフィルム「FunSaver」の「ローファイでエモーショナルな描写」を再現したというミラーレスカメラ向け交換レンズ。絞りは固定でF16。前面の化粧リング（銘板）部分は着せ替え可能で、4種類のデザインが付属している。マウント部分はスチール製。レンズキャップが付属する。

前面のレンズユニットは着脱でき、ネジを途中まで緩めることで通常よりも寄ってピントを合わせることができる。

またサポート外の使い方となるが、取り外したレンズユニットはスクリューマウントのライカなどに装着できる。

背面

同梱品

撮影イメージ（提供：ギズモン）

撮影イメージ（提供：ギズモン）

撮影イメージ（提供：ギズモン）

撮影イメージ（提供：ギズモン）

撮影イメージ（提供：ギズモン）

装着イメージ

装着イメージ

装着イメージ

装着イメージ

装着イメージ

装着イメージ

装着イメージ

装着イメージ

装着イメージ（サポート外。マウントアダプターを介してミノルタCLEに装着）

焦点距離：32mm 絞り：F16（固定） レンズ構成：プラスチック非球面レンズ1枚 最短撮影距離：1.2m 外形寸法：Φ60×15mm 重量：約46g