【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州の航空会社は、中東情勢の緊迫化に伴う燃料価格の高騰を受け、大幅な減便に乗り出した。

ドイツの航空大手ルフトハンザ航空は２１日、１０月までに合計２万便を運休すると発表した。米国・イスラエルのイラン攻撃前と比べて、航空機用燃料の価格が２倍程度に上がっていることを理由としている。

採算性が低い短距離便が対象で、５月末までドイツのフランクフルトからノルウェーやポーランドに向かう路線など、１日１２０便を欠航する。５月上旬までに、中期的な運行計画を発表する。２万便の運休により、約４万トンの燃料を節約できるという。

北欧のスカンジナビア航空も燃料価格の高騰を受け、４月に１０００便を欠航する。スウェーデンの地元紙が報じた。

欧州では、航空機用の燃料の逼迫（ひっぱく）が懸念されている。欧州連合（ＥＵ）域内では燃料の約４割を輸入に頼り、このうち半分程度がホルムズ海峡を通過するという。

ＥＵの執行機関・欧州委員会は２２日、航空機用燃料について、ＥＵ全体で備蓄や輸出入の状況を監視する新たな組織を設置することを明らかにした。域内の空港で燃料の配分を最適化し、不足しないようにする。