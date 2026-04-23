パドレスは22日（日本時間23日）、昨季レッドソックスで10勝を挙げたルーカス・ジオリト投手（31）と1年300万ドル（約4億8000万円）、2027年は相互オプション付きで契約したと発表した。

ジオリトは2012年のMLBドラフト1巡目（全体16位）でナショナルズから指名され、16年にメジャーデビュー。その後、ホワイトソックスを経て23年には一時、エンゼルスで大谷翔平（現ドジャース）とともにプレー。ガーディアンズを経て、24年からレッドソックスに加入。同年は右肘手術でシーズンを全休したが、昨季は26試合で10勝4敗、防御率3・41と復活を果たした。MLB通算は206試合で71勝66敗、防御率4・30。

昨季シーズン後にレ軍からFAとなり、所属先が決まっていなかった。

パドレスは21日（同22日）終了時点で16勝7敗で、ナ・リーグ西地区でドジャースとともに同率首位に立った。

ただ、先発陣はトミー・ジョン手術から復帰を目指すマスグローブのリハビリが停滞。ピベッタも肘の故障で負傷者リスト入り。ダルビッシュも肘の手術で今シーズンの全休が決定していることから、先発投手の層を厚くする狙いがあった。

ジオリトは1Aに配属され、実戦経験を経た後、メジャー昇格する見込み。