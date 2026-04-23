スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が２２日（日本時間２３日）、本拠地でのヘタフェ戦で負傷から復帰後、初スタメンでフル出場を果たした。

１６試合ぶりの先発となった久保は右サイドで起用されると、中央へのクロスやＤＦラインの裏を狙ったパスなど、何度もチャンスを演出。しかし、前半２９分にオウンゴールで先制を許すと堅守を誇るヘタフェから得点を奪うには至らず、フル出場したものの試合は０―１で敗戦となった。それでも活躍が認められて、異例ながらマン・オブ・ザ・マッチ（ＭＯＭ）に選出された。

地元メディア「デスマルケ」は選手採点で久保に５点を付けて「この日本人ウインガーは輝きを失ってしまったようだ。確かに最近ケガから復帰したばかりだが、元レアル・マドリードの選手はスピードと攻撃センスを欠いていた」と辛口評価だった。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」は「ヘタフェの度重なるファウルにイラ立ちながらもチームは彼にパスを出し続けた。彼に残された唯一の選択肢はＤＦを突破する能力だったが、それが危険な場面につながることは、ほとんどなかった」と寸評した。

チームは敗戦で８位に順位を下げたが、今季の欧州大会に勝ち残っているスペイン勢の結果次第でリーグ５位まで欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の出場権が得られる可能性もあるため、残り５試合で上位浮上を狙いたいところだ。