【ブリガンダイン アビス】 8月27日 発売予定 価格： 通常版 9,020円（パッケージ/ダウンロード版） Limited Edition 18,480円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人（オンラインプレイ非対応）

ハピネットは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用ファンタジーウォーシミュレーション「ブリガンダイン アビス」の発売日を8月27日に決定した。価格は通常版が9,020円、Limited Editionが18,480円。

CS版（PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2）は、各地域の現地時間に基づき、同日に世界同時発売となり、Steam版の発売日時は、地域およびタイムゾーンにより異なる。

また本日4月23日より、全国のゲーム取扱店およびオンラインショップにてパッケージ版の予約受付が、PlayStation Storeにてダウンロード版の予約受付が開始される。

※オンラインショップでの予約受付は、各店舗にて順次開始となる。

※My Nintendo StoreおよびMicrosoft Storeでの公開については、改めて告知される。

「ブリガンダイン アビス」について

本作は、25の勢力が割拠する大陸を舞台に、侵略を目論む悪の帝国に立ち向かうターン制ストラテジーゲーム。プレーヤーは6つの勢力のいずれかのリーダーとなり、100を超える騎士・モンスターのユニットで部隊を編成、高低差のあるHEX（六角形）の戦場で戦闘を繰り広げる。

それぞれのユニットが持つ移動性能や攻撃スキルを把握して、敵軍にどう対抗するのか、どのユニットを成長させるのかはプレーヤー次第となる。幾通りも生まれる戦略と戦術を駆使し勝利を目指そう。

「ブリガンダイン アビス」―戦闘の特徴（1）

リーダーには、部隊に編成されたモンスター1体を「支援」コマンドで指定することで、そのモンスターが持つ支援特性を付与させることが可能。モンスターを1体減らしてリーダーを強化するべきか、その判断が戦場での勝利に繋がる。

「ブリガンダイン アビス」―戦闘の特徴（2）

各ユニットが同じスキルを使用し続けることでスキルレベルが上昇し、そのスキルを強化することができる。プレーヤーの得意な戦略にマッチするスキルを育成し、自分だけの戦術を磨き上げよう。

「ブリガンダイン アビス」―拠点の運営

必要な資材を準備して各拠点のレベルを上げることで、自軍全体にさまざまなプラス効果をもたらす。また戦闘に参加しないリーダーを「探索」に派遣することで、資材や資金、経験値を獲得することが可能だ。

物語を描く「ストーリーモード」のほか、24カ国それぞれに設定された多彩な目標に挑戦する「ミッションモード」が用意されている。

最新トレーラー公開

キャラクター

【「ブリガンダイン アビス」1stトレーラー】

大陸を群雄割拠する各勢力に属するキャラクターが公式サイトで公開されている。「ストーリーモード」で選択できる6カ国の各リーダーについては、公式サイトにてキャラクターのサンプルボイスも視聴できる。他のキャラクターについても、順次サンプルボイスが公開される予定。

グラン・ドラグニカ/ラルゴォ

CV:内田雄馬

□サンプルボイス

国シンボル

スカーレットウィル/ガーネット

CV:鈴代紗弓

□サンプルボイス

ミスティアイン/ザイルザート

CV:速水奨

□サンプルボイス

ピュリファーノ/アリスベル

CV:古賀葵

□サンプルボイス

サムラ族/サヤ

CV:鬼頭明里

□サンプルボイス

パンデミュオン/TYPE-F

CV:山下大輝

□サンプルボイス

パッケージ版情報公開

豪華特装版「ブリガンダイン アビス Limited Edition」

1.伝統盤戯「16むさし」-ABYSS edition

日本の伝承遊び「16むさし」のゲームシステムを基に、ボードゲームで戦術を楽しむ「ブリガンダイン アビス」

（盤面ラバーマット：A4サイズ/駒アクリルスタンド：全18種）

2.キャラクタービジュアルブック「Art of ABYSS」

河野純子氏とニジハヤシ氏の本作における描きおろしイラストや、制作時の背景や想いを中心に収録した一冊（B5サイズ/約50P）

3.ブリガンダイン アビス オリジナルサウンドトラックCD

近藤嶺氏がオーケストラを軸に制作した、各国の物語や戦いに寄り添う壮大で情景豊かな楽曲（3枚組/全57曲収録）

4.河野純子氏描きおろし特装BOX

河野純子氏描きおろしビジュアルが印刷された収納ボックス

河野純子氏描きおろしビジュアル

※Limited Editionや各特典は数に限りがあるため、無くなり次第終了となる。

初回購入特典「スターターガイドブック」

シミュレーションゲームの基本的な攻略方法から「ブリガンダイン アビス」の世界観まで、本作の攻略情報を詰め込んだ、パッケージ版初回購入特典だけの特別な小冊子。

店舗別購入特典

各販売店の店舗別特典は公式サイトで確認できる。

また、描きおろしイラストの公開等、特典に関する情報の更新は公式サイトや、公式Xアカウントにて随時発信される。

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