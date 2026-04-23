ソトがインタビューでまさかのコメント

米大リーグで12連敗中のメッツは22日（日本時間23日）、本拠地でツインズと戦っている。故障から復帰したフアン・ソト外野手のコメントに、ニューヨークファンから悲鳴が上がった。

3日（日本時間4日）のジャイアンツ戦で右ふくらはぎを痛めて離脱していたソトが、この日のツインズ戦で復帰。試合前、メッツ地元局「スポーツネット・ニューヨーク」公式Xは、大砲がインタビューに応じる動画を公開した。

この試合まで12連敗という苦境。「チームメートと話をして、彼らの様子を確かめたり、元気づけようとしたか」と問われると、「いや、全く。というか、彼らはほとんど遠征に出ていたから、話せていないんだ」と答えた。このコメントに、X上のファンから様々な声が上がった。

「そりゃ、あいつが加入してからずっとダメなわけだ。何かが致命的におかしいんだよ」

「もともと嫌いだったけど、これで決定的になった。何人かに声をかけることすらしないなんて信じられない。結局、自分のことしか考えてないんだろうな。リーダーの器じゃなさすぎる」

「本当にチームメートのことが嫌いなんだな（泣）」

「おいおい、お前はメッツの一員なんだから、自分のチームメートと話すぐらいしろよ」

「ゴミのようだ。ありえない。こんなの、小学5年生だっておかしいってわかるレベルの話だぞ」

「こんな最悪なチームになってしまったんだ。ファンとしては情けないよ」

「メッツにはグループチャットがないのか……？」

ソトは2024年のオフ、15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時）というメガ契約でメッツ入り。これはドジャースの大谷翔平投手の10年総額7億ドル（約1014億円＝当時）を抜き、総額ベースで大リーグ史上最大の契約だった。



（THE ANSWER編集部）