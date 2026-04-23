ジョン・フェラン米国海軍長官が突然辞任した。米国防総省は22日（現地時間）、フェラン長官が政権を去り、今回の決定は直ちに効力が発生すると公式発表した。

米国防総省のショーン・パーネル首席報道官は同日、ソーシャルメディアのX（旧ツイッター）を通じて「これまでフェラン長官が省内および海軍に示した献身的な奉仕に深く感謝する」とし「彼の前途に幸運があることを願う」と伝えた。

国防総省はハン・カオ海軍次官が当面の間、長官代行を務め、指揮の空白を埋める予定だと明らかにした。

現地では今回の辞任をめぐり極めて異例という反応が出ている。特にAP通信など主要メディアは「あまりにも唐突」と評価した。

前日にはワシントンで開かれた海軍年次カンファレンスに出席し、将兵と業界関係者を対象に海軍の今後の推進課題について情熱的に演説し、健在ぶりを誇示していたからだ。

何よりも中東内の軍事的緊張がピークに達している時点に海上戦力のトップが交代したことをめぐりさまざまな解釈が出ている。

国防総省は具体的な辞任の理由について徹底的に口を閉ざしている。しかし戦時状況での軍幹部の辞任であるだけに、戦略的異見や内部的葛藤の可能性を排除できないとの見方が出ている。

米海軍はイランとの交戦およびホルムズ海峡封鎖作戦の核心軸を担っていて、今回の指揮部交代が今後の作戦の展開にどんな影響を及ぼすのか内外の関心が集中している。