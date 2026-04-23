南国気分きらめくご褒美パフェ！ 浦安ブライトンホテル東京ベイ「スワンパフェ〜宮崎マンゴー〜」

記事ポイント 浦安ブライトンホテル東京ベイのロビーラウンジ「シルフ」で、宮崎マンゴーを主役にした数量限定「スワンパフェ〜宮崎マンゴー〜」を2026年6月30日まで提供。価格は単品2,600円、コーヒー・紅茶セット3,300円。提供時間は12:00から17:30までです。ライムメレンゲやブラッドオレンジメルベ、パッションジュレなどを重ねた、見た目も華やかな初夏限定パフェに注目です。 浦安ブライトンホテル東京ベイのロビーラウンジ「シルフ」で、宮崎マンゴーを主役にした数量限定「スワンパフェ〜宮崎マンゴー〜」を2026年6月30日まで提供。価格は単品2,600円、コーヒー・紅茶セット3,300円。提供時間は12:00から17:30までです。ライムメレンゲやブラッドオレンジメルベ、パッションジュレなどを重ねた、見た目も華やかな初夏限定パフェに注目です。

浦安ブライトンホテル東京ベイで、初夏にぴったりのマンゴーパフェが登場します。

2026年5月1日から6月30日まで、1階ロビーラウンジ「シルフ」にて「スワンパフェ〜宮崎マンゴー〜」を数量限定で販売。

宮崎マンゴーの濃厚な甘みと華やかな見た目を楽しめる一品です。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「スワンパフェ〜宮崎マンゴー〜」





販売場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1階 ロビーラウンジ「シルフ」販売期間：2026年5月1日（金）〜6月30日（火）提供時間：12:00〜17:30メニュー名：スワンパフェ〜宮崎マンゴー〜料金：単品 2,600円、コーヒー・紅茶セット 3,300円所在地：千葉県浦安市美浜1丁目9アクセス：JR新浦安駅直結

東京ディズニーリゾートⓇ・パートナーホテルの浦安ブライトンホテル東京ベイが、季節限定のスワンパフェ第2弾を展開します。

今回は旬の宮崎マンゴーをふんだんに使い、フルーツの断面が美しく映えるグラスで仕立てた一杯です。

スワンをモチーフにした優雅なビジュアルも特徴で、写真映えする華やかさも魅力。

アトリウムの開放感あるラウンジで、特別感のあるティータイムを楽しめます。

宮崎マンゴーが主役





主役の宮崎マンゴーは、とろけるような甘みと芳醇な香りが特徴です。

グラスの中で鮮やかに映えるように盛り付けられ、ひと目で季節感が伝わる仕上がりになっています。

完熟マンゴーの濃厚な果実味に、ココナッツのやさしい甘みやクレームシャンティのコクを重ね、南国らしい印象を演出。

贅沢感のある味わいが広がるデザートです。

重なり合う爽やかな味わい





トップにはライムメレンゲをのせ、軽やかな食感と爽やかな酸味をプラス。

ブラッドオレンジメルベのほのかな苦味が加わることで、甘さ一辺倒ではない奥行きのある味わいに仕上げています。

さらに、紅茶のシュトロイゼルの香ばしさ、パッションジュレの鮮やかな酸味、バニラアイスのまろやかさ、ラズベリージュレのすっきりした余韻が続く構成。

食べ進めるごとに印象が変わるのもポイントです。

見た目も楽しめる一杯





白鳥をモチーフにしたデザインは、スワンパフェシリーズならではの魅力です。

まずはスワンをそっとお皿に移し、フルーツやアイス、ジュレをそれぞれ味わいながら楽しむスタイルが提案されています。

味だけでなく、食べる所作まで含めて特別感を演出する一杯。

自分へのご褒美やホテルラウンジでのゆったりした午後にも似合うスイーツです。

ロビーラウンジ「シルフ」





ホテル名：浦安ブライトンホテル東京ベイ開業日：1993年7月11日客室数：189室運営形態：オリエンタルランドグループ直営ホテル

「シルフ」は、やわらかな陽光が差し込むアトリウム空間が魅力のロビーラウンジです。

季節ごとに旬のスワンパフェを展開しており、毎シーズン訪れるリピーターも多いそうです。

JR新浦安駅直結というアクセスの良さも魅力のひとつ。

舞浜駅まで1駅3分の立地で、ホテルでのティータイムやおでかけの途中にも立ち寄りやすい一軒です。

宮崎マンゴーの濃厚な甘みと、爽やかな酸味を重ねた初夏らしいパフェ。

白鳥をモチーフにした華やかな見た目も印象的で、ホテルラウンジならではの特別感を楽しめます。

数量限定での販売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

浦安ブライトンホテル東京ベイの「スワンパフェ〜宮崎マンゴー〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スワンパフェ〜宮崎マンゴー〜」はいつまで販売されていますか？

A. 販売期間は2026年5月1日（金）から6月30日（火）までです。

数量限定メニューのため、期間内でも用意数や食材の入荷状況によって内容が変更される場合があります。

Q. 料金はいくらですか？

A. 料金はパフェ単品が2,600円、コーヒーまたは紅茶のセットが3,300円です。

いずれも税金を含んだ総額表示で、追加料金を気にせず注文しやすい価格設定です。

Q. どこで食べられますか？

A. 浦安ブライトンホテル東京ベイ1階のロビーラウンジ「シルフ」で提供されます。

JR新浦安駅直結のホテル内にあり、提供時間は12:00から17:30までです。

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