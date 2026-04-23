藤井聡太名人に糸谷哲郎九段が挑んでいる第84期名人戦七番勝負。挑戦者の糸谷は森信雄七段門下。29歳で夭折した故・村山聖九段は兄弟子にあたる。

【画像】まだ新四段だった頃の村山聖九段

勝又清和七段は、村山と同じ1983年に奨励会に入会。これまで語ることのなかった村山との秘話を初めて書き記した。（全2回の1回目／後編を読む）



勝又清和七段 ©︎文藝春秋

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〈 棋士は誰でも、「名人」に対して特別な思いを抱いているが、村山君ほど名人になりたいという気持ちが強かった棋士は居なかったのではないか、と今改めて思う。 （『将棋世界』1998年10月号 谷川浩司十七世名人追悼文） 〉

もう語ってもいいかな。29歳で亡くなった村山聖九段のことを。

私も村山も1969年生まれだが、早生まれの私は学年が一つ上。私は神奈川、彼は広島ということで地域的にも接点はない。中学生名人戦の会場で会ってはいるが話したことはなかった。あまり意識もしていなかった。

入会試験の日、誰よりも存在感を放った少年

1983年、中学生名人戦で優勝した私は奨励会試験を受験した。一次試験（受験者同士の対局）を突破し、二次試験（奨励会員との対局）は大阪に行くことになった。もちろん本来は東京で受験するはずなのだが、その期は受験者が過去最高の90名近くおり、試験官として対局相手となる奨励会員の数が関東では足りなかったためだ。

父が会社を休んで引率してくれ、人生初の新幹線に乗って大阪に。大阪市福島区にあった関西将棋会館の対局室に入ると、奨励会幹事の森信雄七段にギロっと睨まれ、「受験者は前に座って」と言われた。

中学生名人だった私は、周りからそれなりにチラチラと見られていたが、それ以上に存在感を放っていたのが彼、村山聖だった。村山と対局することになった奨励会員が「当たっちゃったよ」と嫌な顔をしていたことを覚えている。

私は1勝して奨励会入りを決めた。そして帰りの新幹線の車中で父にとんでもないことを聞いた。村山の父親から「うちの息子は去年受かっていたけど入れなかった」と言われたのだと。

その後、雑誌『将棋世界』に掲載された奨励会成績を見ると村山が5級で入会していて驚く。同じ6級で受験したのだが、村山は試験の成績が抜群だったので一つ上で入会したのだ。

驚きの印象だったとはいえ、奨励会は関東と関西に分かれており、まだ三段リーグもなかった時代、会うこともないまま年月が過ぎた。

村山とふたりでゲーム機を買いに行った

1986年11月、彼は棋士になった。奨励会をわずか2年11か月で駆け抜けての四段昇段。奨励会入会が1年早い、佐藤康光九段や森内俊之九段、郷田真隆九段よりも先に棋士になるとはと、またしても驚かされる。

私が奨励会でくすぶっている間も、彼は順調に順位戦で昇級を重ねた。1993年には、王将戦で挑戦者として谷川浩司王将と七番勝負を戦った。

彼が関東に移籍してきて控室に出入りするようになったころ、ようやく話をするようになった。話してみると、盤上で見せる勝負への凄まじい執念とはまるで違い、盤外ではとても優しく、人懐っこかった。

あるとき村山に「ゲーム機を買いたいのですが」と相談され、新宿の家電量販店に向かった。道すがら、推理小説の話題になった。私が森村誠一やディック・フランシスが好きだと言うと、「北村薫の『空飛ぶ馬』は良いよ」と一読を勧められた。

「なぜ？」と聞くと、「人が死なない推理小説だから」と答えた。

トイレから「助けてください！」と…

1995年6月16日、私は全日本プロ将棋トーナメント（朝日杯将棋オープン戦の前身）の1回戦の対局だった。同じ日、特別対局室では村山が米長邦雄永世棋聖とのA級順位戦を戦っていた。

私は年齢制限26歳ギリギリで棋士になったばかりだったが、村山はもうA級だ。対局のプラカードを見て、随分差をつけられたなと思う。気持ちを切り替えて対局に集中し、棋士になって4局目を白星で終えた。

感想戦を終えた後、控室に寄ってモニターでA級の対局を見ると、村山の振り飛車に対し、米長が5七銀左戦法で対抗している。私にとっては大好物の戦型で、そのまま残って観戦することにした。当時はインターネット中継なんてないから、リアルタイムで棋譜を見たければ、現地にいるしかないのだ。

夜半になりトイレに行くと、個室から「助けてください！」という声がする。どうしましたかと問うと、中で村山が「足が動かないんです」と言っている。

私のほうが動揺してしまい役に立たず、呼んできた腕力のある奨励会員が、村山の肩を担いで対局室に連れて行った。

将棋は、米長に一刀両断された。

最初で最後の対局をした

その年の8月9日、全日本プロトーナメント2回戦で、私は村山と対局した。奨励会入会から12年近く経っての初対局で、これが唯一の対戦となった。

相矢倉で後手の村山が雀刺しから猛攻してきた。必死に受けるが、村山の攻めのセンスは私とはまるで違う。これが才能の差かと絶望したが、それでも死に物狂いで粘った。

持ち時間3時間のうち、私の消費時間は2時間55分、村山が2時間58分。特別対局室は窓が大きくて日当たりがよく、暑かった。私は半袖シャツだったが、村山は長袖シャツで、腕まくりもしなかった。

まさかこの3年後に会えなくなるとは、夢にも思わなかった。

1998年。この年は森信雄一門にとって、広島将棋界にとって、いや、将棋界全体にとって大きな意味を持つ年だった。山崎隆之が17歳で四段に上がった年、糸谷哲郎が9歳で奨励会に入会した年、そして村山聖が29歳で亡くなった年だ。

持病のネフローゼのことも知らなかった

8月の暑い日の朝、新聞で訃報を知り、「バカヤロウ」と呟きながら泣いたことを覚えている。なぜそう呟いたのかもわからない。同世代の「死」など意識することなどなかったので、余計にショックだった。

そのときの私は、村山の病のことを何も知らずにいた。のちに、元『将棋世界』編集長で小説家の大崎善生さんが執筆した『聖の青春』を読み、初めて持病のネフローゼも、ガンのことも知った。あれだけ順位戦に、名人に、執着していた理由も。

そうか、小さいときから「死」を意識していたからこそ、「人が死なない」推理小説だったのか。

そして時は流れ2026年4月8日、村山の弟弟子が名人戦の舞台に立った。森信雄門下初の名人挑戦だ。

彼ならこの手を見てなんと言うだろうか

藤井聡太名人に糸谷哲郎九段が挑戦する第84期名人戦七番勝負第1局。

振り駒で先手となった糸谷の初手は端歩。彼ならこの手を見てなんと言うだろうか？

名人戦2日目、4月9日、私は対局場である「ホテル椿山荘東京」に向かった。控室に入り、立会人の森内俊之九段、朝日副立会人の佐藤天彦九段、毎日副立会人の近藤誠也八段、朝日新聞の観戦記を務める島朗九段、現地大盤解説の藤井猛九段と内山あや女流二段に挨拶をする。

そして記録係の山口裕誠三段、大盤解説会パソコン操作担当の入馬尚輝三段らと検討する。藤井の中央を厚くした構想が秀逸で、「名人ペース」と皆の意見は一致した。

はにかみながら現れた山崎

私は、彼が必ず来るだろうと思っていた。そして、やはり来た。はにかみながら「ちょっと旅行のついでに」「椿山荘に来るのは初めてなので」と言いながら、糸谷の兄弟子、村山の弟弟子、山崎隆之九段が。

森内も藤井猛も近藤も、誰も驚いていない。「やっぱり来たか」という表情だ。

私は2年前の棋士総会のことを思い出した。顔を合わせた糸谷に「昨日、棋聖戦（第95期第1局、藤井聡太棋聖対山崎八段）の現地に行っていたね」と聞くと、「棋士総会のついでに」と笑っていた。木更津は、大阪から東京のついでに行けるところではないだろうに。どれだけ兄弟子を慕っているんだと。

糸谷は、続く新潟の第2局も、名古屋の第3局も、「旅行のついでに」と言い訳しながら訪れていた。

まるで森信雄と村山のような関係

山崎が糸谷応援なのは暗黙の了解だが、早速、初手から連続の端歩突きについて聞いてみる。

「絶対に新しい将棋にするんだ、という糸谷君の意志を感じますよね。苦戦は覚悟の上と（笑）」

私はさらに糸谷のことを聞く。

「初めて会ったのは、まだ私が三段で彼が小学1年くらいだったかな。広島将棋センターの席主さんから『君や片上君（大輔七段）より成長が早い子なんで、指してあげて』と言われて。で、なぜか平手で（笑）指すことになって。

私が△1二玉としたら『米長流ですね』って（※香の上に玉を乗っかるのが米長の得意形で『米長玉』と呼ばれた）。小学1年生に奨励会三段が定跡を教わるという（笑）。彼とは奨励会時代はそんなに指していないです。棋士室でたまたま居合わせたら指していたぐらいで」

藤井猛も糸谷のことを聞いていた。

「糸谷君はNHK杯2年連続準優勝とか、早指しが強いとは言うけれどさ。私は5局指していて、早指しは2局とも勝っているんだよ（銀河戦と朝日杯）。だけど、竜王戦の3局はすべて負けた。どうして？」

山崎は間髪入れず答える。

「豊島さん（将之九段）や稲葉さん（陽八段）に大きく水をあけられたから、時間を使うようにスタイルを変えたと言っていました。そしたら今度は早指しで勝てなくなったってぼやいてましたけど（笑）」

山崎は糸谷のことなら、スケジュールでも住んでいる部屋の間取りでも何でも知っていた。たぶん糸谷も山崎のことを何でも知っているのだろう。『聖の青春』で描かれた森信雄と村山の師弟みたいだなあ、とニヤニヤしながら聞いていたら、こんな話も出た。

「この前、『タイトル戦に複数出場しながら、1回も勝ったことがない棋士は山崎さんしかいません』って言われて（2009年王座戦・対羽生、2024年棋聖戦・対藤井聡太、いずれも3連敗）。励ましているつもりだったみたいだけど、そんな記録、知りたくもなかった（笑）」

おっと、そこまでズケズケと言うのか。面白い関係だな。

後日、糸谷が竜王戦で鈴木大介九段に勝って九段に昇段した日に、話を聞いた。

「村山先生にも山崎さんにも指導を受けましたが、あまり覚えていません。というか奨励会三段なのに米長玉を知らないってことがあるんですかねえ（笑）」

「タイトル戦未勝利の話は、また大舞台に出てくださいよって、兄弟子を鼓舞したつもりでしたが」と笑った。

さて控室の会話に戻る。

〈「もしも、いま彼がここにいてくれたら…」藤井聡太に糸谷哲郎が挑んだ名人戦、わたしは村山聖のことを思わずにはいられなかった〉へ続く

（勝又 清和）