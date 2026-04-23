日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２３日、ミラノ・コルティナ五輪（２月）のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、年間最優秀に相当するＪＯＣ杯（日本オリンピック委員会）を２年連続で受賞したことを報じた。

また、東京運動記者クラブ・スケート分科会が選出する「スケーター・オブ・ザ・イヤー」にも選出。３度目の受賞は、羽生結弦さん（１４、１６、１８年）に並ぶ最多となった。

番組では三浦が「素敵な賞を頂くことができました。本当に、ありがとうございました」、木原は「本日このような賞をいただくことができ、本当に心からうれしく思います。改めてたくさんの方々に支えていただき、今自分たちがこの場にいれるということを感じました。本当にありがとうございました」とコメントしたことを映像とともに紹介。

木曜コメンテーターを務めるＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・佐藤大樹は「引退表明でさびしさを覚える方もいらっしゃったと思うが、それ以上にフィギュアスケート界でトップを極めたお２人が今度は指導者として、夢として指導者として五輪を目指したいとおっしゃっていたので、そういう明確な夢があるのはステキだなと思いました」とコメント。そして「お２人が指導者となることで今後のトップスターが生まれることが楽しみですし、フィギュアスケート界の未来も明るいんじゃないかなと思います」と期待を込めた。