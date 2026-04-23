◆米大リーグ カブス―フィリーズ（２２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が本拠でのフィリーズ戦に「４番・右翼」で先発出場し、２点をリードした５回１死一塁の３打席目に、２試合連発となる２号２ランを放った。今季１号からの２戦連発で量産モードに入ってきた。

２打席目までは見逃し三振、二ゴロ併殺打に倒れていた誠也。４―２とリードした５回の３打席目に、１ストライクから右腕・ウォーカーの２球目の８６・８マイル（約１３９・７キロ）外角カットボールを、中堅左の最前列に運んだ。２戦連発の２号２ランは、飛距離３８８フィート（約１１８メートル）、打球速度１０４・１マイル（約１６７・５キロ）、打球角度２４度でのアーチだった。ダイヤモンドを１周してベンチに戻ると、クローアームストロングと抱き合うようにしてダンス踊るようなセレブレーションも見せた。

前日２１日（同２２日）の今季１号は、４―１で迎えた７回２死一塁で飛びだした。フィリーズの４番手・メイザのスライダーを叩くと打球は左翼席場外へと消えた。飛距離４４１フィート（約１３４・４メートル）の完璧な一発。特大の一打に地元ファンは大歓声で鈴木の一発に酔いしれた。

ＷＢＣで右膝を負傷し、キャンプに再合流した後、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断され出遅れ。現地１０日のパイレーツ戦でメジャー復帰し、１１試合目、４８打席目の１号だった。