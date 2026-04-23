JOURNAL STANDARD×Pretty Good新作キャップ登場♡今注目の遊び心デザイン

この夏のスタイリングに、ひとさじの遊び心をプラスしてくれる注目アイテムが登場。JOURNAL STANDARDとPretty Goodのコラボレーションによる別注キャップは、レトロな音楽カルチャーを感じさせるデザインと、現代的なセンスが融合した特別な一品です。シンプルコーデに映える存在感で、毎日のファッションをぐっと引き上げてくれる予感♡自由でポジティブな夏スタイルを楽しみたい方にぴったりです。

別注キャップの魅力とは

JOURNAL STANDARDとPretty Goodが手掛けた「Pretty Good × JOURNAL STANDARD別注CRAZY CAP」は、1970年代～80年代の音楽カルチャーからインスピレーションを得たデザインが特徴。

ロックやパンク、テクノといった多様なカルチャーのエッセンスを大胆にミックスし、当時のフォントやカラーコンビネーションを再現しています。

ブランドのシグネチャーであるロングビル仕様をベースに、通気口までクレイジーパターンを施したデザインは、視覚的なインパクトも抜群。

どこか懐かしさを感じさせながらも、現代のストリートにしっかりフィットする絶妙なバランスが魅力です。

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カラー・サイズ・価格詳細

「Pretty Good × JOURNAL STANDARD別注CRAZY CAP」



価格：9,900円（税込）

鮮やかなピンクはコーデの主役に、落ち着いたネイビーは幅広いスタイルに合わせやすく、どちらも使い勝手抜群。

男女問わず取り入れやすいユニセックスデザインで、カジュアルからストリートまでさまざまなファッションにマッチします。

サイズ：FREE（カラー：ピンク／ネイビー）

幅広いシーンで活躍する万能アイテム

このキャップの魅力は、デザイン性だけでなく汎用性の高さにもあります。シンプルなTシャツやワンピースに合わせるだけで、コーディネートにアクセントをプラス。

旅行やフェス、日常のお出かけまで幅広く活躍します。

また、視覚的なインパクトがありながらもスタイリングに溶け込みやすく、「ちょうど良い」バランス感を大切にするPretty Goodのコンセプトがしっかり反映されています。

ファッションの自由さを楽しみたい方にこそおすすめしたいアイテムです。

夏のスタイルに個性をプラス♡

この夏、いつものコーデに新鮮さをプラスするなら、JOURNAL STANDARD×Pretty Goodの別注キャップは見逃せません。

大胆なデザインと使いやすさを兼ね備えた一品は、ファッションをもっと楽しく、もっと自由にしてくれる存在。

シンプルな装いにアクセントを加えたい方や、自分らしいスタイルを表現したい方にぴったりです♪お気に入りのカラーを選んで、夏のおしゃれをアップデートしてみてください。