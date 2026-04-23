AI時代の「データセンター」建設ラッシュ最前線　地域の反発や不安も･･･　共存の道探る現場

AIの需要拡大を背景に、「データセンター」建設の波が押し寄せている。社会を支える新たな基盤として期待が高まる一方で、電力や水資源、騒音、情報開示のあり方などをめぐり、地域住民の不安や反発も各地で顕在化している。急拡大するデータセンターは、地域社会とどのように向き合い、共存への道を探っているのか。

世界のデータセンターの約13％が集まるアメリカ・バージニア州北部で、最新型のデータセンターの取り組みを取材した。

“データセンター銀座”内部を取材

NTTグローバルデータセンターのブルーノ・ベルティ副社長が自ら案内したデータセンターはバージニア州ラウドン郡の通称「Data Center Alley」にある。いわば「データセンター銀座」のど真ん中だ。

通常、データセンターは扱う情報量の多さからセキュリティー上、取材に応じる機会は多くはない。「データセンターに対する誤解を解く最善の方法の一つは、実際に人々にデータセンターの内部に入ってもらうことです」とベルティ氏は話す。

アメリカにあるNTTグローバルデータセンターでは、住民との法的トラブルは抱えていないという。だが、全米各地では日本と同様に、「電気代高騰の原因になっている」「騒音や大気汚染など環境問題を引き起こしている」など、住民の不安や反発の声は絶えない。

では、データセンター側の見方はどうなのか。住民の声をぶつけた。

電気代高騰の原因？

―――データセンターが電気代をつり上げているのか？

それは違います。私たちがデータセンターを建設する際は通常、地元の電力会社と連携し、必要な電力が確実に供給されるよう調整が行われます。電力会社はデータセンターに対し、特定の電力量を割り当てています。従って我々が地域社会から電力を奪っているわけではありません。確実に電力を確保するため、私たちは送電設備や変電所など多額の初期投資をしますが、この負担を私たちが地域社会に負わせるようなことはありません。

―――電力確保の見通しがつかないまま、建物を先に建設するケースもある。住民の中には送電線や鉄塔が住宅敷地内に敷設される計画を通告された人もいるが？

多くの電力会社は、これまでの送電線の敷設ルートが最適ではなかったことに気づき始めています。建設を急ぐあまり、不適切な判断がなされたケースもあったようで、今は電力業界でルートの敷設方法の見直しが進められています。

騒音や大気汚染などの問題と対策

―――データセンター周辺の騒音問題はどのように対応している？

屋外で発生している原因の一つは「発電機（ジェネレーター）」です。もう一つは「冷却機（チラー）」です。発電機は非常事態が発生した際に稼働し、顧客の事業を守ります。稼働すれば、停止している時に比べて大きな音が発生します。冷却機はファンを稼働させ、建物内部から熱を排出する役割を担っています。これらの騒音を確実に低減させるため、防音壁などの技術をこれまで以上に積極的に導入しています。

―――取材中に別のデータセンターで煙突から出る黒い煙を目撃したが、これは普通のこと？

黒い煙というのは、正常ではありませんね。少なくとも私たちのデータセンターではありません。工場や産業系の施設に比べるとデータセンターから発生する汚染は極めて少なく、非常用の発電機が稼働する時を除き、汚染物質は発生しません。ディーゼル燃料を使用する発電機が稼働したとしても、フィルターや炭素除去装置が備えられているので黒い煙は出ないはずです。

また、私たちはディーゼル燃料から「HVO（水素化処理植物油​）燃料」に切り替えています。これはディーゼルに比べてはるかにクリーンで、排出量を大幅に削減できる燃料です。

―――どういう時に発電機は稼働する？

3つのケースがあります。1つ目は設計通り、電力供給に何らかトラブルが起きて発電機が自動的に稼働する場合です。これは極めてまれです。2つ目は定期点検を行う場合です。点検の頻度や方法はメーカーによって異なります。3つ目は電力会社側から要請があった場合です。寒さや暑さなど気候で地域社会の電力需要が逼迫した際、要請に応じて独立運転に切り替えるケースです。

「水源への影響」めぐる誤解

―――データセンターは地元の水源を枯渇させている？

そのようなことはなく、「水を無駄にしている」という誤解も解かなければなりません。技術革新で現在は様々な冷却技術が使われ、私たちが採用している循環型システムは水を一切無駄にしない仕組みです。

かつて業界では水を使って温度を下げる「気化冷却」技術が使われていましたが、現在では大半の事業者はやめています。化学物質を含む汚水を外部に排出することもありません。

―――表向き、どの企業が建設しているのか明確ではない場合が多いようだが？

長きにわたり、我々の業界は意図的にその実体を秘匿してきました。データセンターの中には機密性の高い機器が納められているため、それがどこに存在しているのか、あえて公表してきませんでした。

しかし、今は世界が変化し、地域社会と緊密に連携し、胸を張って建設できる時代になってきたと思います。少なくともここ10年は住民向けの説明会も開催していますし、許認可が必要です。用地の利用目的を変更するにはさらに手続きが必要で、それが完了するまでに数年かかることもあります。

―――ニューヨーク州などで新規のデータセンター建設の「一時停止」に向けた動きもある。

多くのデータセンター開発業者は、どこに建設すべきかを見直す動きはあります。その要因は2つあります。地域社会からの理解を一層深める取り組みが求められていることと、現存する電力網の問題について、解決に向けた対処が必要だからです。

データセンターは雇用を創出するのか

―――一部では、データセンターの大きさの割には、地元にたいした雇用は生み出さないという声もあるが？

それは間違いです。データセンター内にある機器は全て製造元によるメンテナンスが必要です。また顧客は常に機器を入れ換えています。電気技師、配管工も出入りします。それに伴い、地元のホテル業界やレストラン業界にも貢献しています。建設も堅調に続いているので、工事関係者もここ20年は継続的に雇用されています。警備も建物ごとに24時間警備です。

地域社会の一員としてデータセンターの貢献は

―――地域社会には何か還元しているのか？

ドイツ・ベルリンのケースですが、データセンターから発生する熱を利用して温水をつくり、地域社会のシステムにつないで1万軒以上の住宅やオフィスビルに暖房として供給しています。逆に、循環して戻ってきた冷却水を私たちも再利用できる仕組みになっています。

ここバージニア州では、公園など地域社会が必要なものに寄付をしてきましたし、大学生や高校生をデータセンター内の講堂にも招待します。私たちが地域社会の一員だからこそ、技術系の学生などにここのデータセンターに興味を持ってもらい、かつ「働きたい」と思ってもらうことで、将来の担い手となる人材を確保するのも重要です。

「透明性」「電力確保」「ルール」の必要性

自治体によっては、データセンターからの税収が歳入の35％を占める。地元にとっては魅力になる場合があり、取材した多くの住民は意外にも「データセンター自体には反対ではない」と話す。

では、住民の不満の根本はどこにあるのか。

データセンター側が自治体と「Non-Disclosure Agreement（秘密保持契約）」を結んで住民を蚊帳の外にしたケースもある。環境への影響も提示されず、多くの不満は「透明性の欠如」にある。

また、電力の供給力が建設に追いつかない中、電力会社のインフラ費用がそのまま住民の電気代に「転嫁」されている現状も大きな不満だ。

さらに、知らぬ間に住宅街や学校の近くで建設が始まったエリアもあり、建設可能な区画を整備する際の周知方法の不備も指摘されている。

ベルティ氏は、データセンターを一刻も早く稼働させることよりも、地域社会との関わりを深めて連携し、どのように貢献していくかを模索することの方がはるかに重要だと強調する。

また、電力不足の問題に対応するために現在、「SMR＝Small Modular Reactors（小型モジュール炉）」や天然ガス発電機について議論がされているという。

今後は大規模なデータセンターから離れ、小規模なデータセンターが各地に分散される方向にあるそうだ。

社会全体がAIの恩恵を享受するためには、データセンターや自治体の情報の透明性は不可欠で、地域住民との丁寧な向き合い、そして現状に合わせたルール作りが必要だ。

【執筆・取材：FNNニューヨーク支局長 弓削いく子、撮影・取材：ディエゴ・ベラスコ、伊東浩文】