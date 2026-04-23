岩手県大槌町で複数発生した山林火災は、一夜が明けた、きょうも延焼しています。現場から中継です。

岩手県大槌町の火災現場が見渡せる高台です。

町内ではきのう、2か所で山林火災が発生し、現在も延焼が続いています。ここから見えるのは、吉里吉里地区を中心に延焼している火災です。ただ、白い煙に覆われ状況が見えません。時折、灰も降ってきます。

県によりますと、焼失面積は小鎚地区の火災がおよそ15ヘクタール、吉里吉里地区の火災がおよそ140ヘクタールとなっています。

城山公園体育館に避難した60代の女性が転倒し、あご付近に切り傷を負いました。

きょうは、町内にある小中高校すべてが臨時休校となっています。

吉里吉里地区などでは住宅街に火の手が迫っていて、けさは消防が地上からの消火活動を行っています。ヘリによる消火活動もけさ再開され、岩手県の防災ヘリ、自衛隊のヘリなどが空中から消火を行っています。

県のまとめによりますと、きょう午前7時の時点で、82世帯210人が町内3か所に設けられた避難所に身を寄せています。