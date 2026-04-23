2つの食習慣を変えるだけ！ストレス0で内臓脂肪が落ちる食べ方とは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

ストレス0で内臓脂肪が落ちる食べ方は2つの食習慣を変えるだけ！

ストレス0！で内臓脂肪が落ちる食べ方

内臓脂肪がたまる原因は生活習慣、なかでも食生活が大きく影響しています。内臓脂肪はすぐにたまってしまいますが、実は、落とすのは簡単。食生活を少し見直すだけで、内臓脂肪はみるみるうちに落ちていきます。無理なく続けられる、内臓脂肪が落ちる食べ方を知って、食事の仕方を改善しましょう。

【食べる時間を変えるだけ！】

糖質が多めの食事は10時～19時がベスト。深夜や寝る前は脂肪がたまりやすくなります。

【食べる順番を変えるだけ！】

同じメニューでも糖の吸収を抑える食物繊維から食べれば、血糖値の上昇を防ぐことができます。

●間食には高カカオチョコレート！

血糖値を下げ、脂肪を燃焼しやすくする働きがあり、こまめに食べると効果的。

●飲み物は緑茶を飲むべし！

内臓脂肪がつくのを抑える栄養素が豊富です。ペットボトル入りでもOK。

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。