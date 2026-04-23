ユニバーサルイヤフォン「IBUKI」

Brise Audioは、ケーブル着脱可能なユニバーサルイヤフォン「IBUKI」を発表した。受注生産で、6月下旬以降出荷開始予定。Standard Edition(チャコールブラック + チタニウムグレー)の価格はオープンで、市場想定価格は100万円。同社のFUGAKUのように専用アンプがセットになった製品ではなく、通常のDAPやヘッドフォンアンプで駆動できる。

なお、Brise Audioのテーマカラーであるゴールドカラーを取り入れた、 全世界50セットの「IBUKI Launch Edition」も100万円で用意していたが、すでに完売している。

「ケーブル着脱可能なユニバーサルイヤフォンというフォーマットにおいて、 Brise Audioが理想とするサウンドを具現化した」という。「空気が塊となって押し寄せるような実体感のある低域。そして、空間に解き放たれた一音一音が心地よく滑らかに浮かび上がる繊細さ」を目指したという。

ユニット構成は、超高域にEST(静電型)×2、高域にKnowles BA×2、中域にKnowles BA×2、中低域にSonion BA×1、低域に8mm LCPダイナミックドライバー×2を搭載する。

低域の8mm LCPダイナミックドライバーは、FUGAKUでも採用し低域表現力に定評のある8mm径の液晶ポリマー振動板を採用。IBUKIに合わせて特性を調整し、バージョン2にアップデートしたものを採用している。

フィルターなどで減衰させる不要な帯域の出力を抑え、サブロー帯域の再生能力を高めた。適度な柔らかさと制振性を持つ金メッキOFC製リングチャンバー内に、2基のドライバーを向かい合わせに固定する対向配置により、ユニット自体の振動を互いに打ち消し合いながら最適に駆動する。

ボーカルの温かみや楽器の胴鳴りを豊かに描写するため、中低域にはSonion製BAドライバーを採用。ダイナミックドライバーとの帯域の繋がりを滑らかにし、厚みのある中低域を自然に表現する。

ボーカルの繊細なニュアンスや楽器の倍音成分を描写するため、中域と高域にはKnowles製BAを各2基ずつ配置。BA特有のトランジェントの良さを活かして1音1音がくっきりと浮き上がるバランスを実現しつつ、歯擦音のような刺激音は抑えて滑らかに仕上げた。

高域用のドライバーは、通常並列接続で1ユニットになっている2基を直列接続化する改良を施すことで、ノイズフロアを低減。

超高域はEST×2基搭載。音場の広がりや空気感を高め、リアリティのあるサウンドを実現した。MEMSとは異なり専用のアンプを必要としない設計のため、標準的なDAPやポータブルアンプとの組み合わせでも繊細で伸びやかな超高域の表現が楽しめるという。

各ドライバーやESTのトランス表面には、Brise AudioオリジナルのハイグレードCNT(HCNT)や、特殊電磁波吸収素材を貼り付け、外部ノイズやドライバー間の影響を遮断し分離感の高いサウンドを実現している。

内部には高精度な5ウェイパッシブクロスオーバー回路を搭載。各ドライバーの音圧バランスを調整しつつ信号を濁りなく伝えるため、温度変化の影響が少なく高精度で安定した薄膜抵抗によるアッテネーターや、クセがなく周波数特性に優れるフィルムコンデンサなどの高品質パーツを使用。

筐体素材は高い強度と硬度を誇る64チタン(Ti-6Al-4V)を使用。共振による音の濁りや不要な響きを防ぎ、クリアでスピード感のあるタイトな低域や、伸びやかな高域を実現したという。

内部には、3Dプリント技術を活用した音導管一体型ドライバーユニットホルダーを配置。各ドライバーから出力された音を、複数の管径と長さを組み合わせたドライバーユニットホルダーを通して合成し、複数種類のドライバーの混在を感じさせないシームレスで滑らかな音の繋がりを実現した。

表面には日常的な使用による細かな傷を低減し、サラッとした質感で肌への馴染みを向上させるPVDコーティングを施した。イヤーハンガー構造ステンレスワイヤー入りの軟質樹脂製イヤーハンガーが、ケーブルの重量や引っ張りによる筐体の回転ズレを防止。長時間の使用でも安定した装着感を提する。

イヤフォン側の端子は、日本ディックス製Pentaconn EarのOFCバージョンを採用。内部配線には純銀リッツ線を使用している。

付属のケーブル

付属のケーブルは、IBUKI専用にチューニングしたもの。Quad Spiral構造のAKAGANE-35線材をベースにしつつ、IBUKI専用にしたもので、HCNTを中心に複数の素材を組み合わせ、Ultimateグレード高音質化加工を施した。

本革製キャリングケースが付属。イヤフォン本体と一緒に、ケーブルにクセがつきづらいように大きく巻いて収納・持ち運びできるよう設計されている。