◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」でスタメンに名を連ねた。今季４度目の登板で、３勝目を狙う。打っては、ロサンゼルス移転後は最長となる球団史上単独２位となる５４試合連続出塁、８戦ぶり６号に期待が集まる。

ロバーツ監督は試合前、大谷が登板時に二刀流出場か、投手専念させるかの問題についても言及し、「まだその話し合いはしてない。全体の数字を見ると、確かに考慮すべき点ではある。それでも、彼をラインナップに入れることにとても自信がある。前回の登板では打席に立たせず投球に専念させたが、それについては柔軟に考えているし、今後どうするか見ていく。確実に検討事項ではある」と述べた。

大谷は前回登板となった１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では、６回１失点の好投で今季２勝目。その２日前に右肩付近に死球を受けた影響で５年ぶりに投手に専念していた。チームは現在１３連戦中で、この日が６戦目。“中日”となる２３日（同２４日）が休養日には最適となるが、これには指揮官は「様子を見るよ。まだ決めていないが、それも考慮の一部だね」と否定しなかった。