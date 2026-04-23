日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２３日、東京・後楽園ホールで２２日に行われたプロテストの合格者を発表。アマチュアで高校３冠を達成した「ザ・ドリーム」片岡叶夢（とむ、１８）＝大橋＝が、Ｂ級（６回戦まで）で合格した。６月１０日に後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５７」でプロデビュー戦に臨む。

片岡は２２日の実技試験では、アマ８冠の日本スーパーフライ級１３位・中垣龍汰朗（２６）＝大橋＝を相手に３ラウンドのスパーリングを行った。

７人兄弟の４男で、兄は３月２４日にプロデビュー戦で６回ＴＫＯ勝利を飾ったアマチュア６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝。６月１０日の興行では雷斗のプロ２戦目も予定されており、兄弟そろい踏みとなる。

所属ジムでは、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）の実戦練習の相手も務めている。尚弥は５月２日に東京ドームでＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との世紀の一戦を控えているが、片岡は身長１７３センチ、リーチ１７５センチで中谷とほぼ同じ体格のサウスポー。“仮想・中谷潤人”に扮（ふん）し、これまで約３０ラウンド、マスボクシング（軽めのスパーリング）などで手合わせしている。

２００８年１月２９日、千葉県生まれ。４歳でキックボクシングを始め、小学３年の時に雷斗の影響でボクシングに転向。中学２、３年時に全国大会優勝。千葉・習志野高では、高１の国スポ（国体）で優勝すると、高３でインターハイ、国スポを制し３冠を達成。アマ戦績は５４勝（２５ＲＳＣ）５敗。また高校３年時には、第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストにも挑戦したイケメン。所属ジムの大橋秀行会長（６１）は「（魅力は）やはりパンチがあるところ。左ストレートも強い。井上兄弟のように兄弟で世界チャンピオンになってもらいたい。あと、マスクもいいよね」と期待している。