ディスコ<6146.T>は一進一退。２２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期第１四半期（４～６月）の業績予想を開示した。売上高は前年同期比１８．０％増の１０６１億円、営業利益は同２１．８％増の４２０億円、最終利益は同２４．１％増の２９５億円を見込む。増益予想を示したことを受けて安心感が台頭。高く始まったものの、利益確定売りが上値を圧迫する格好となっている。



半導体・電子業界において顧客の投資意欲は短期間で激しく変動するため、需要の予測は困難だとして、これまで通り１四半期先の業績予想を公表する形とした。４～６月期の出荷額は１３２０億円（前年同期は１１１１億円、前四半期は１２１６億円）と予想。想定為替レートは１ドル＝１５７円としている。生成ＡＩ関連の需要が強く、出荷額は四半期として過去最高を見込む。



２６年３月期の連結決算は、売上高が前の期比１１．１％増の４３６８億８９００万円、営業利益が同１０．９％増の１８４９億８９００万円、最終利益が同９．４％増の１３５５億２１００万円だった。これまでの計画に対していずれも上振れし、過去最高となった。３月３１日を基準日とする前期の期末配当については直近の予想から６８円増額の３７６円で決定。年間配当は５０５円となった。今期の配当予想は未定としている。



出所：MINKABU PRESS