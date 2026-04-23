ＡＲアドバンストテクノロジ<5578.T>は１３日、２６年８月期通期の連結業績予想を上方修正。営業利益の見通しは従来の９億６５００万円から１１億６６００万円（前期比４０．６％増）に引き上げた。



人工知能（ＡＩ）に関連する高付加価値案件を中心とした売上高の増加に加え、ＡＩ駆動開発推進による通常案件の高利益化や、プロジェクト運営・品質管理の高度化などが収益を押し上げる見通し。また、新規に採用したコンサルタント及びエンジニアの早期戦力化が進展したことも好業績に寄与するとみている。今後も「サービス戦略」「人的資本経営に基づく人材戦略」「資本活用による成長戦略」を軸に、売上高成長と売上総利益率の向上を目指す構えだ。



株価は１５日に直近高値１２７２円をつけたあとは上げ一服となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が徐々に接近。ゴールデンクロスが実現すれば、１月１３日の年初来高値１３７６円を上抜ける展開が期待できる。（参）



出所：MINKABU PRESS