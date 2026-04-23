善玉菌を摂るだけでは不十分？「腸内環境」を整えるシンバイオティクスとは

食品添加物を完全に排除することは現実的ではありませんが、日常の食習慣を少しずつ見直すことで腸内環境を良好に保つことは十分に可能です。プロバイオティクスやプレバイオティクスの活用法、添加物の少ない食品を選ぶコツなど、今日から実践できる具体的な方法を、医師の視点からわかりやすくご紹介します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

腸内環境を守るための具体的対策

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

食品添加物の影響を考慮しながら腸内環境を健全に保つためには、日常的な食生活の見直しが重要です。完全に添加物を避けることは現実的に困難ですが、意識的な選択と工夫により、超加工食品への依存を減らし、腸内環境に配慮した食習慣へ近づけることは可能です。

プロバイオティクスとプレバイオティクスの活用

プロバイオティクスは生きた有用菌そのものを指し、ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などの発酵食品に豊富に含まれています。これらを日常的に摂取することで、腸内の有用菌を増やし、腸内環境を改善することができます。ただし、プロバイオティクスは腸内に定着しにくいため、継続的な摂取が必要です。

プレバイオティクスは、腸内の有用菌のエサとなる成分で、主に食物繊維やオリゴ糖が該当します。野菜、果物、全粒穀物、豆類、海藻類などに豊富に含まれており、これらを積極的に摂取することで、既に腸内にいる有用菌を育てることができます。プロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせて摂取する「シンバイオティクス」という考え方も注目されており、両者を同時に取り入れることで相乗効果が期待できます。

添加物の少ない食品を選ぶコツ

食品を選ぶ際は、原材料表示をよく確認することが基本です。原材料は使用量の多い順に記載されているため、添加物が後半に記載されているものを選ぶとよいでしょう。また、原材料の数が少ない製品は、それだけ添加物も少ない傾向にあります。

できるだけ加工度の低い食品を選ぶことも有効です。例えば、インスタント食品やレトルト食品ではなく、生鮮食品や冷凍野菜を使って自宅で調理することで、添加物の摂取量は大幅に減らせます。時間がない場合でも、シンプルな原材料で作られた食品を選ぶ習慣をつけることが大切です。「無添加」「保存料不使用」といった表示のある製品を優先的に選ぶことも、腸内環境を守る一助となります。ただ、それだけで判断せず、全体の原材料や加工度、摂取頻度もあわせて確認することが大切です。

まとめ

食品添加物と賢くつき合うためには、その実態を知り、表示を読み解き、日常的に添加物の少ない食品を選ぶ習慣が大切です。特に人工甘味料や一部乳化剤と腸内細菌叢との関係は研究が進んでいますが、現時点ではヒトでの影響はなお検討途上です。完璧を目指す必要はありませんが、できることから少しずつ実践していくことで、確実に健康状態は改善していきます。原材料表示を確認する、生鮮食品を中心に献立を考える、発酵食品や食物繊維を積極的に摂るといった小さな行動の積み重ねが、長期的には大きな違いを生み出します。もし食生活の改善に不安がある場合や、既に消化器症状などでお困りの場合は、消化器内科や栄養相談の専門家に相談されることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「食品添加物」

消費者庁「食品表示法等(法令及び一元化情報)」