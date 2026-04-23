大橋祐紀の2Gに森下龍矢は1G1A！…日本人コンビ躍動のブラックバーンがチャンピオンシップ残留を確定

大橋祐紀の2Gに森下龍矢は1G1A！…日本人コンビ躍動のブラックバーンがチャンピオンシップ残留を確定