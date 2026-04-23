ILLITメンバーがスマホで撮影した『MAMIHLAPINATAPAI』ハイライトメドレー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLIT（アイリット）が、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』（読み：マミラピナタパイ）のハイライトメドレー映像を公開した。

■今後もタイトル曲「It’s Me」に関するヒントを順次公開

メンバーたちが自らスマートフォンで撮影したこの映像は、セルフメイクやペットとの日常など、些細な瞬間を記録して共有することを楽しむ10代・20代の共感を誘う内容となっている。ビデオ通話やメッセージといったリアルタイムのコミュニケーションに慣れ親しんだ同世代の特性を感覚的な演出で描き出す。

なかでも、タイトル曲「It’s Me」が大きな注目を浴びている。初デートの後、好きな相手との関係の定義がわからず悩んでいるとき、「君の推しは、まさに私だ！」と大胆に宣言するILLITの魅力をテクノで表現。激しいビートと中毒性のあるサウンドがリスナーを刺激し、低く囁く「It’s Me」という歌詞が深い余韻を残す。

収録曲「GRWM (Get Ready With Me)」は、穏やかなメロディで対照的な雰囲気を醸し出す。君と一緒に、素顔のままで本音を語り合う親密な瞬間を愛らしく描き出したドラムンベースの楽曲で、ILLIT特有の軽快さが溶け込んでいる。

「paw, paw!」は、感情的なメロディラインと対照的な重厚なベースサウンドが特徴のエレクトロポップ。 メンバーのIROHAが愛するペットへの切ない思いを歌詞に綴った。

アルバム名と同名の「Mamihlapinatapai」は、アメリカンポップロックスタイルのシックで自由な雰囲気が漂う。数多くの選択と責任の前で「怠惰な完璧主義者」になってしまった同世代の若者たちに、ILLITが伝えるメッセージが込められている。

「Love, older you」は、温かく穏やかな感性のオルタナティブポップで、リスナーに深い慰めを与える歌詞が楽曲への期待感を高める。

ILLITは今後もハイライトメドレーに続き、タイトル曲「It’s Me」に関するヒントを順次公開していく予定。4月23日には楽曲のメッセージとサウンドを確認できるキャンペーンフィルムを、24日には「IT’S ME」バージョンのコンセプトフォト・映像を披露する。続いて27～28日にはMVのオフィシャルティザーを公開し、待望の新譜とMV本編は30日18時にその全貌を現す。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.04.30 ON SALE

MINI ALBUM『MAMIHLAPINATAPAI』

■関連リンク

OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/

■【画像】関連画像