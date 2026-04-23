23日10時現在の日経平均株価は前日比368.17円（0.62％）高の5万9954.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は362、値下がりは1148、変わらずは58と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を295.26円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が193.09円、東エレク <8035>が82.46円、キオクシア <285A>が34.96円、信越化 <4063>が21.62円と続く。



マイナス寄与度は104.59円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が32.08円、ＴＤＫ <6762>が16.84円、ファナック <6954>が16.43円、ベイカレント <6532>が16.39円と続いている。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、情報・通信、機械、不動産と続く。値下がり上位にはサービス、パルプ・紙、空運が並んでいる。



※10時0分13秒時点



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