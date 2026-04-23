4月23日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

きょうの天気

今日はひんやりとした雨で、気温も上がりにくくなりそうです。雨はこの後も夕方5時、6時ぐらいまで続き、なかなか傘が手放せない1日となりそうです。今朝の最低気温は熊本市で15.1℃、阿蘇市乙姫で11℃、県南部は人吉市で14.5℃、天草市本渡は14.9℃と、平年よりは高いものの、体感的には雨でひんやりと感じられました。最高気温は熊本市で18℃の予想で、上がっても2～3℃とほとんど変わらない感じになりそうです。各地20℃に届かない見込みです。阿蘇市乙姫は14℃。これは3月下旬並ということで、1か月ぐらい季節が戻ったような状態になりそうです。

週末・ゴールデンウィークのお天気

今日の夜になると雨はやんでくる見込みで、明日は天気は回復します。日中は次第に晴れてくる見込みで、熊本市などは洗濯日和となりそうですが、県南部はなかなか雲が取りきれず、雨の心配もまだありそうです。そしていよいよ土曜日からはゴールデンウィーク突入です。土曜日は概ね晴れる見込みで、お出かけに良さそうです。日曜日は雨が降りそうな予想になってきました。月曜、火曜の平日は晴れ間が戻ってきそうです。ただ、29日の昭和の日は少し天気が崩れそうな予想です。気温は明日以降日差しが出てくると、また上がってきそうです。土曜日は25℃で夏日の予想です。

明子のささやき

低気圧の南に入るか北に入るかによって気温がかなり変わってきます。きょうは低気圧が九州南部、熊本より南にあるので、県内は北風が吹き、ひんやりとした雨になっています。低気圧が九州の北の方を通ると、南から暖かい空気が入ってきて、雨の降り方も強まります。低気圧がどこを進むかで、雨の降り方も気温も変わります。今日は激しい雨の恐れはなくなりましたが、ひんやりとした一日になりそうです。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。