【パリ＝平地一紀】サッカー元日本代表監督のバヒド・ハリルホジッチ氏（７３）が仏リーグの古豪ナントの１部残留を託され、約３年７か月ぶりに現場復帰した。

２２日は首位パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）に０―３の完敗を喫したが、硬骨漢として知られるボスニア・ヘルツェゴビナ出身の指揮官は、「この順位（降格圏の１７位）にいることは受け入れがたい」と降格回避に死力を尽くす決意だ。

直前の試合で判定に抗議したことが理由で、４試合のベンチ入り禁止を科されたハリルホジッチ氏。パリのスタンドから鋭い視線を送ったＰＳＧ戦は、ゴールかと思われた場面がビデオ・アシスタントレフェリー（ＶＡＲ）の介入で取り消される不運もあり、無得点で敗れた。「これほど全ての物事が我々の意に沿わない方向に進むのは、キャリアの中でも初めてだ。チームには、ボール保持やパスの正確性といった、技術的な課題がある」と憤った。

２０１０年南アフリカ大会前はコートジボワール、１８年ロシア大会前には日本、２２年カタール大会前にはモロッコの代表監督の座をそれぞれ解かれた。その後は解説者などを務めていたが、降格危機のナントから打診を受け、今年３月に監督復帰。現役時代に得点を量産した古巣を率いる老将は「このクラブに深い愛着がある。後悔はない」と、不屈の覚悟で残留に挑む。