Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

朝の天気予報で「降水確率80％」なんて聞くと、それだけで憂うつな気分になりますよね。

折りたたみ傘をバッグに忍ばせても、閉じた瞬間手はびしょ濡れ、電車に乗ればまわりに水滴を飛ばしてしまう始末。

そんな、雨の日の面倒を解決してくれそうな逆折り構造の折り畳み傘、「NURASAN-J27Ws」を、実際に試してみました。

ファーストインプレッション ── 開封と第一印象

Photo: 山田洋路

まず手に取ってみた第一印象は、とにかく「しっかりしている」のひと言。480gという重量から、実際に持つと密度の高さが伝わってきます。

持ち手のラバーグリップは手に吸いつくようにフィットし、小指がちょうど引っかかる絶妙なカーブ。

収納時の全長は35cmで、A3サイズのビジネスバッグなら余裕のサイズ感です。

さっそく自動開閉ボタンを押してみると、「バシュッ」という小気味よい音とともに一瞬で展開。

直径120cmのサイズ感を目の前にすると、一般的な折りたたみ傘（約90cm）にはない安心感が湧いてきました。

Photo: 山田洋路

この広さは日傘としても頼もしく、肩や腕までしっかり日陰に入ります。「持ち歩ける避暑地」というキャッチコピーも、まさに言い得て妙ですね。

強風注意報の日、傘はひっくり返るのか

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検証期間中、あいにく（？）雨は降りませんでした。しかし、強風注意報が出るほどの風が吹き荒れ、耐風性を試すには絶好のコンディション。さっそく傘を開いてみると、風を受けて「ブルッ」と揺れる瞬間はありますが、ダブルレイヤー構造がうまく風を逃がしているのかひっくり返ることはありませんでした。グラスファイバーの親骨がしなやかなのも体感。ポキッといきにくいのも心強いです。

直径120cmのワイドサイズ、その恩恵

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傘を開いて立ってみると、頭上にちょっとした「屋根」ができたような感覚。リュックを背負っていても傘の端にしっかり余裕があるので、雨の日に背中だけ濡れてしまうあの悲しさとも無縁になれそうです。

120cmというビッグサイズ。長傘を持ち歩かなくてもこれ1本で十分メインを張れるという謳い文句は、決して大げさではありません。むしろ市販の長傘よりカバー範囲が広いのでは、と感じるほどです。

突然の雨を想定した展開テスト

Photo: 山田洋路

急な雨を想定し、バッグから取り出して開くまでの動作も試してみました。

ボタン1つで自動展開するため、動作はとてもスムーズ。手動でバサバサと広げる手間がないのは、急いでいるときほどありがたいポイントです。

閉じる際も半自動で、ボタンを押すと骨が畳まれ、あとは中棒を縮めて丸めるだけ。従来モデルで「硬い」と指摘されていた中棒を縮める際の操作も、負荷が12％軽減（※メーカー公表値）された改良のおかげか、ストレスなく収納できました。

逆折り構造と吸水カバーの実力

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このシリーズの代名詞といえば「逆折り構造」です。通常の傘とは反対に、雨粒のついた面が内側に閉じるため、外側は常にドライ。

たたんだ傘を持っても手が濡れず、電車で隣の人を濡らす心配もありません。

さらに新モデルで進化したのが、吸水マイクロファイバー内蔵の専用カバー。180°開くファスナーのおかげで、濡れてかさばった傘も包み込むように収納できます。

しっかり水気を吸収してくれるので、バッグの中に収めるときも気兼ねしです。

「NURASAN-J27Ws」があれば、天気に左右されず過ごせそう。

480gという重量は、軽さだけを求める人には重く感じるかもしれませんが、この重さこそが安定感とワイドサイズを支える「意味のある重さ」だと言えます。

軽い傘ではなく「濡れない傘」を求めている人には、まさにおススメの1本です。

30日間の全額返金保証もあるので、その安心感を手に取って確かめてみてはいかがでしょうか。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。