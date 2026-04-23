『LOVED ONE』宮澤佑が事件現場の第一発見者となるホスト役に【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第4話（5月6日）に宮澤佑が出演することが発表された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第4話でMEJが向き合うのは、華やかな夜の街の裏に潜む、若者たちの壮絶な叫びだ。名村が演じるのは、事件の舞台となるキャバクラで働く黒服・村野尚樹（むらの・なおき）。渋江は強引な経営で知られ、遺体となって発見されるオーナー・栗山隼人（くりやま・はやと）を演じる。また、その店で働き、事件の行方を大きく左右するキャスト・柳原美幸（やなぎはら・みゆき）役に花村。栗山が経営する系列店のホストであり、事件現場の第一発見者となる三浦カイト（みうら・かいと）役には宮澤佑が決定した。
二つの“告白”の間に隠された、衝撃の真実をひもとく―。被害者である栗山が発見され、最初に疑われた美幸は、警察の調べに対し、震える声で自供を始める。奨学金返済のために夜の世界に身を投じた美幸だったが、実は栗山から暴力で支配されていたという。逃げ場を失った彼女は、「毒を盛り、首を絞め、水に沈めた」と供述。その内容は、現場の状況や解剖結果とも一致する。しかし、そこへ新たな容疑者として村野が現れ、「自分が殴り、首を絞めた」と名乗りを上げる。重なり合う二人の自供と、現場に残された不可解な痕跡。果たして、二つの「自供」の裏に隠された真実とは…！？
カイト役の宮澤は、『人は見た目が100パーセント』（2017年／フジテレビ系）でドラマデビュー後、『爆上戦隊ブンブンジャー』（2024〜25年／テレビ朝日系）などでキャリアを積んできた注目の俳優。フジテレビドラマの出演は、『親愛なる僕へ殺意をこめて』（2022年）以来、約３年半ぶりとなる。本作では、端正なルックスを生かしつつ、夜の世界に生きるホストのリアルな人物像を鮮やかに描き出す。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆宮澤佑コメント
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「率直にうれしかったです。自分自身、新しい発見がとても多く、ワクワクしながら台本を読んでいました。三浦カイトにはホストとしての正義があって、同時に人間らしさを大切にしながら演じようと意識しました。また、現場は和気あいあいとしていて、終始和やかな雰囲気で楽しく撮影させていただきました。実際にホストクラブの方々に掛け声やお店の雰囲気をご指導いただき、その場の熱量を皆さんが作ってくださって、ステキなシーンになったと思います。そして、前作（『親愛なる僕へ殺意を込めて』）の終わりに松山監督から“またやりましょう”とお声掛けいただいたのを鮮明に覚えていて、それがかなったことが本当にうれしかったです。（初めて松山監督とご一緒した）『人は見た目が100パーセント』でご一緒させていただいた時は、緊張でセリフ一つ言えない未熟な自分でしたが、そこから年月を経て、こうしてまたご一緒できて、芝居についてお話ができるのがとても感慨深いです」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「僕自身、『LOVED ONE』を見て、気がついたら一気に引き込まれていました。法医学をもとにしたミステリー要素もあり、登場人物一人一人の人間ドラマが最大の見どころだと思います。ぜひ、楽しんでご覧いただけたらうれしいです」
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第4話でMEJが向き合うのは、華やかな夜の街の裏に潜む、若者たちの壮絶な叫びだ。名村が演じるのは、事件の舞台となるキャバクラで働く黒服・村野尚樹（むらの・なおき）。渋江は強引な経営で知られ、遺体となって発見されるオーナー・栗山隼人（くりやま・はやと）を演じる。また、その店で働き、事件の行方を大きく左右するキャスト・柳原美幸（やなぎはら・みゆき）役に花村。栗山が経営する系列店のホストであり、事件現場の第一発見者となる三浦カイト（みうら・かいと）役には宮澤佑が決定した。
カイト役の宮澤は、『人は見た目が100パーセント』（2017年／フジテレビ系）でドラマデビュー後、『爆上戦隊ブンブンジャー』（2024〜25年／テレビ朝日系）などでキャリアを積んできた注目の俳優。フジテレビドラマの出演は、『親愛なる僕へ殺意をこめて』（2022年）以来、約３年半ぶりとなる。本作では、端正なルックスを生かしつつ、夜の世界に生きるホストのリアルな人物像を鮮やかに描き出す。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆宮澤佑コメント
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「率直にうれしかったです。自分自身、新しい発見がとても多く、ワクワクしながら台本を読んでいました。三浦カイトにはホストとしての正義があって、同時に人間らしさを大切にしながら演じようと意識しました。また、現場は和気あいあいとしていて、終始和やかな雰囲気で楽しく撮影させていただきました。実際にホストクラブの方々に掛け声やお店の雰囲気をご指導いただき、その場の熱量を皆さんが作ってくださって、ステキなシーンになったと思います。そして、前作（『親愛なる僕へ殺意を込めて』）の終わりに松山監督から“またやりましょう”とお声掛けいただいたのを鮮明に覚えていて、それがかなったことが本当にうれしかったです。（初めて松山監督とご一緒した）『人は見た目が100パーセント』でご一緒させていただいた時は、緊張でセリフ一つ言えない未熟な自分でしたが、そこから年月を経て、こうしてまたご一緒できて、芝居についてお話ができるのがとても感慨深いです」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「僕自身、『LOVED ONE』を見て、気がついたら一気に引き込まれていました。法医学をもとにしたミステリー要素もあり、登場人物一人一人の人間ドラマが最大の見どころだと思います。ぜひ、楽しんでご覧いただけたらうれしいです」