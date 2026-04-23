フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２３日、「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が２２日に公式サイトで、ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨がのどの不調のため一時活動を休止することを発表したことを報じた。

同社はこの日、菊池について「喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」とした。

活動休止期間については「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と、１か月弱を予定していることを説明した。収録済みの出演番組などは予定通り放送される。

菊池は会員制のブログを更新。「私の喉の不調により、ご心配とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません」と謝罪。「喉以外の体は元気なのですが、喉に関しまして、お医者さまとご相談をさせていただきました上で、メンバーや会社とも話し合い、“一定期間の療養”が必要との判断に至りました」と説明した。

番組では菊池のファンクラブサイトでの会員に向けたメッセージを紹介。菊池は「喉以外の体は元気ですし、”アイツ喋りすぎだったんだろ〜”なんて、メンバーと一緒にイジってもらえると幸いです。ただ、戻りましたら、よりキラキラアイドルとして舞い踊りますので、お気をつけください。」などとコメントした。

このコメントをエンタメキャスターで同局の軽部真一アナウンサーは「らしさ全開でコメントしました」と伝えていた。