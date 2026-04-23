展示を拡充、きょうミュージアム再開館

広島県呉市の市海事歴史科学館「大和ミュージアム」が大規模な改修工事を終え、２３日に再開館する。

戦艦「大和」の乗組員が出撃前に記した遺書の展示も充実させる。今回初めて遺書が展示される遺族は、平和な日常の大切さを実感してほしいと願う。（広島総局 東川直央）

〈子供を大切に育て男女供御國（おくに）之為に動かせし事〉。そんな一文で始まる便箋１枚の遺書には、国のために自らをささげる覚悟や家族への思いがこもっていた。〈何事も思はず一生懸命國之為努める。（戦死）公報有りたら満足せよ〉

遺書を残したのは、西治郎作（じろさく）さん。孫の憲啓（のりあき）さん（５１）（岡山県倉敷市）によると、治郎作さんは農業や炭焼きに従事し、家族を養っていた。１９４４年７月に召集されて呉海兵団（広島県呉市）に配属。大和に敵機などを監視する見張り員として乗り込み、４５年４月７日に米軍機の攻撃で約３０００人の乗組員とともに海に沈んだ。３５歳だった。遺書は、召集前に書かれたとみられる。

遺書は、治郎作さんの次男で、憲啓さんの父、輝男さんが保管してきた。輝男さんは〈遺書 西治郎作〉と記された封筒に入った遺書を折り畳んで財布に入れ、肌身離さず持ち歩いていた。その後、高齢と病気で体が弱ってきた輝男さんは「この遺書はお前に預けるから大切に保管しろ」と憲啓さんに託した。

憲啓さんは２０２３年１０月、「一緒に戦った人たちと一緒にいてほしい」と遺書を大和ミュージアムに寄贈した。輝男さんも喜んでいたという。輝男さんは昨年１０月に８４歳で死去した。

大和ミュージアムでは、０５年の開館以来、遺族や研究者らから資料の寄贈を受け付けてきた。現在、約２５万点を保管するが、展示されているのは、そのごく一部で、残りは館内の収蔵庫で保管されている。

今回のリニューアルで資料の展示数を約３００点増やし、約２１００点になった。治郎作さんのものを含め、遺書も数点増えた。さらに、デジタル技術を活用し、展示資料を外国語に翻訳して読めるようにし、内容の解説も加えた。

憲啓さんは「ともに過ごす人と当たり前に始まる一日の大切さを感じてもらいたい」と語った。

同館の浜名翔平学芸員（３２）は「乗組員一人ひとりの思いが、手紙や遺書には残されている。来館者には、乗組員がどのような思いを持って戦地へ向かったのか知ってもらいたい」と話した。