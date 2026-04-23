ACLE準決勝で町田に敗れたUEA王者、再試合を要求。同国サッカー協会は声明を発表「適した審判団の選定を」
FC町田ゼルビアに敗れたシャバーブ・アル・アハリが、再試合を要求した。中東メディア『Arriyadiyah』が報じている。
パウロ・ソウザ監督が率いるUAE王者は現地４月21日、サウジアラビアを舞台に行なわれているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、町田と対戦。12分に相馬勇紀を奪われた１点を最後まで返せず、０−１で敗れた。
ただ、ゴールネットは揺らした。終了間際の90＋２分だった。ギリェルミ・バラが強烈なミドルシュートを突き刺したが、町田の望月ヘンリー海輝の投入が完了する前に、シャバーブがバラのフィニッシュに繋がるスローインをしていたため、オン・フィールド・レビューの末に劇的弾は幻となった。
シャバーブ陣営は判定に激怒。ソウザ監督は「大会のこの段階ではどのチームもレベルが高いが、審判のレベルが遥かに低い。我々は彼が笛を吹いた後に得点したが、そのゴールは認められなかった。重大なミスだ。クラブ、監督、選手のレベルに見合わない審判が選ばれているのは残念だ。今回の出来事は明らかな技術的ミスだ。この大会はもっと高い水準の審判に相応しい」と言い放った。
敗戦は到底受け入れられるものではない――として再試合の要求に至ったようだ。『Arriyadiyah』は次のように伝えている。
「シャバーブ・アル・アハリの関係者はフランス通信社（AFP）に対し、『クラブは公式な異議申し立て書を提出した。チームがスタジアムを離れる前に提出されたこの申し立て書には、シャバーブ・アル・アハリによる再試合の要請が含まれている』と述べた。
UAEサッカー協会は水曜日に声明を発表し、『権利を守るためにシャバーブ・アル・アハリが取るあらゆる措置を支持する』と強調するとともに、アジアサッカー連盟に対し、『主催する大会に適した審判団を選定するよう』求めた」
なお、決勝は25日に開催される予定だ。初出場で快進撃を続けている町田と、準決勝でヴィッセル神戸を逆転撃破した地元のアル・アハリ・サウジが激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田が思わぬ形で命拾い。ブラジル人FWのゴラッソは無効に。なぜ？
パウロ・ソウザ監督が率いるUAE王者は現地４月21日、サウジアラビアを舞台に行なわれているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、町田と対戦。12分に相馬勇紀を奪われた１点を最後まで返せず、０−１で敗れた。
ただ、ゴールネットは揺らした。終了間際の90＋２分だった。ギリェルミ・バラが強烈なミドルシュートを突き刺したが、町田の望月ヘンリー海輝の投入が完了する前に、シャバーブがバラのフィニッシュに繋がるスローインをしていたため、オン・フィールド・レビューの末に劇的弾は幻となった。
敗戦は到底受け入れられるものではない――として再試合の要求に至ったようだ。『Arriyadiyah』は次のように伝えている。
「シャバーブ・アル・アハリの関係者はフランス通信社（AFP）に対し、『クラブは公式な異議申し立て書を提出した。チームがスタジアムを離れる前に提出されたこの申し立て書には、シャバーブ・アル・アハリによる再試合の要請が含まれている』と述べた。
UAEサッカー協会は水曜日に声明を発表し、『権利を守るためにシャバーブ・アル・アハリが取るあらゆる措置を支持する』と強調するとともに、アジアサッカー連盟に対し、『主催する大会に適した審判団を選定するよう』求めた」
なお、決勝は25日に開催される予定だ。初出場で快進撃を続けている町田と、準決勝でヴィッセル神戸を逆転撃破した地元のアル・アハリ・サウジが激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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