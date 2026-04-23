けさ、滋賀県の京滋（けいじ）バイパスで、停車中のトラックに後続車のトラックが追突し、一人がケガをしました。午前9時半現在も、石山（いしやま）インターチェンジから瀬田東（せたひがし）ジャンクションまでの上り線で通行止めが続いています。

23日午前5時ごろ、大津市の京滋（けいじ）バイパスで「前の方で事故がある」と通報がありました。

警察によりますと、故障のため停車していたトラックに後ろから別のトラックが追突した事故だということです。

追突したトラックの運転手がケガをして病院に搬送されました。軽症の見込みで命に別状はないということです。

追突されたトラックの運転手は、車から降りていて、無事だということです。

事故の影響で京滋バイパスは午前5時20分ごろから石山（いしやま）インターチェンジから瀬田東（せたひがし）ジャンクションまでの上り線で通行止めが続いています。

また下り線は規制で渋滞が発生しています。通行止めは4時間余り続いていて、現場では事故車両のレッカー移動などが行われています。解除の見込みはまだたっていないということです。